Uniten e “Qualifica SP – Novo Emprego” estão com inscrições abertas para o curso de Operador de Empilhadeira – Agência de Notícias

A Prefeitura de Sorocaba, por meio da Universidade do Trabalhador, Empreendedor e Negócios (Uniten), vinculada à Secretaria de Relações do Trabalho e Qualificação Profissional (Sert), e o Qualifica SP – Novo Emprego, programa da Secretaria de Desenvolvimento Econômico (SDE), estão com 30 vagas abertas o curso de Operador de Empilhadeira. As aulas presenciais acontecerão das 19h às 22h, a partir do dia 21 de julho, no Serviço Nacional de Aprendizagem do Transporte (Sest Senat), localizado no Alto da Boa Vista.

As inscrições devem ser realizadas pelo site https://www.qualificasp.sp.gov.br/ até o dia 17 de julho. Podem se inscrever candidatos que tenham idade mínima de 16 anos, alfabetizados e domiciliados no estado de São Paulo. Caso o número de inscritos seja superior ao número de vagas, serão priorizadas as pessoas desempregadas, com baixa renda e com deficiência. A convocação dos candidatos selecionados ocorrerá por e-mail. As aulas têm previsão de início para o dia 30 de junho. Para receber o certificado, o aluno deve ter ao menos 75% de presença nas aulas que serão presenciais.

O Sest Senat está localizado na Avenida Adalberto Panzan, 180, no bairro Alto da Boa Vista. Mais informações podem ser obtidas, de segunda a sexta, das 8h às 17h, pelos telefones: (15) 3316-1639 e (15) 3316-1636.