Ubatuba participa de evento nacional sobre cidades sustentáveis – Prefeitura Municipal de Ubatuba

A Prefeitura de Ubatuba participou, na última quarta-feira, 25, do evento nacional #EuGeopixel, realizado em São José dos Campos. Promovido pela empresa Geopixel, responsável pela atualização do sistema de georreferenciamento do município, o encontro reuniu representantes de 110 municípios de todo o Brasil e teve como tema central “O que é criar cidades sustentáveis?”.

A proposta foi discutir iniciativas que envolvem o cuidado com o meio ambiente, a redução de poluentes, o uso de tecnologia para melhoria dos serviços públicos e a busca por equilíbrio financeiro, por meio de uma arrecadação justa. Servidores de diversos setores da Prefeitura de Ubatuba participaram do evento, como Saúde, Fazenda e Arquitetura e Urbanismo.

Durante o encontro, o auditor fiscal da Prefeitura de Ubatuba, Ivo Edson da Silva – “Pelé”, apresentou os avanços do município no processo de atualização cadastral e na modernização da gestão tributária. O trabalho tem como base o contrato firmado com a empresa e inclui desde a digitalização de documentos antigos até o mapeamento aéreo e terrestre de toda a cidade.

Entre os dados apresentados, destacam-se:

Mais de 73 mil fichas cadastrais digitalizadas e integradas à plataforma Geopixel Cidades;

Levantamento aéreo com 230 km² de ortomosaico e 639 km de imagens 360°, totalizando mais de 236 mil imagens;

Identificação de cerca de 12 mil imóveis sem cadastro, que serão incluídos em processo de regularização fundiária;

Criação de um banco de dados visual com informações integradas entre diversas secretarias;

Uso de aplicativos offline pela Defesa Civil e apoio técnico a secretarias como Meio Ambiente, Habitação, Saúde, Assistência Social, Jurídico e Tecnologia da Informação.

Além disso, o levantamento identificou 64 mil imóveis lançados no IPTU e embasará o envio de 13 mil cartas de notificação sobre alterações cadastrais. A expectativa é que os munícipes comecem a receber os comunicados a partir da próxima semana.

Com esses dados, a gestão municipal busca aprimorar os serviços públicos, fortalecer a arrecadação e ampliar o planejamento urbano de forma integrada e sustentável. A atualização também contribui com outras áreas, como o controle da dengue, por meio da unificação de mapas de risco e da integração de dados com a Secretaria da Saúde.

“Depois de 38 anos de serviço público e acompanhando vários processos, é uma grande alegria ver que a prefeitura está dando mais um passo rumo à modernização e avançando no georreferenciamento e na atualização cadastral. Sinto-me honrado em representar Ubatuba apresentando os resultados significativos desse trabalho”, destacou Pelé.

Fala servidor

Os servidores que participaram da iniciativa também reforçaram a importância do conteúdo proposto. O desenhista Marcos Luiz dos Santos comentou que para a Secretaria de Urbanismo, a agenda foi muito produtiva. “Foi muito interessante para a gente que trabalha com aprovação de projetos principalmente, sobre a transição do analógico ao digital, com foco na necessidade de modernização da prefeitura para facilitar o trabalho desenvolvido”, disse.

Quem também reforçou esta opinião foi o assessor de Diretor Financeiro da Secretaria Municipal de Fazenda, Bruno Corbetta. “O evento foi super produtivo. Pudemos trocar experiências com outros municípios e conhecer novas soluções inovadoras que ajudam a melhorar a eficiência do serviço público”, salientou Corbetta.

Já no caso nosso do controle de endemias, segundo o agente epidemiológico, Gustavo Calsolari, a espacialização é muito importante, porque o mosquito tem um território com o qual ele pode alcançar, que é um raio de 150 metros de cada criadouro de onde ele nasce.

“Isso facilita na localização dos criadouros, proporcionando uma maior efetividade no trabalho. As palestras que a gente viu lá cabem muito bem para o nosso tipo de serviço. O conhecimento que a gente adquiriu foi muito importante e a utilização desse sistema será muito importante também, então, estamos ansiosos para aprender a trabalhar com ferramenta”, finalizou.