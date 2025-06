Túneis Santa Bárbara, Acústico e Zuzu Angel serão fechados para manutenção – Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro

Posted on

A Prefeitura Municipal de Pirassununga junto a Secretaria Municipal de Comércio e Indústria informa que estão disponíveis 555 vagas em cursos GRATUITOS do Qualifica-SP Empreenda, destinadas a empreendedores com mais de 18 anos, que tenham um negócio formal ou informal, no mínimo a menos três meses. As aulas terão início em junho, durante o curso […]