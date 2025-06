Sebrae oferece oficinas práticas para empreendedores – Prefeitura Municipal de Ubatuba

Entre os dias 1º e 11 de julho, os empreendedores de Ubatuba têm à disposição uma série de oficinas rápidas e gratuitas promovidas pelo Sebrae-SP com foco em marketing digital, redes sociais e vendas online. As capacitações acontecem de forma online e ao vivo, todas com duração de 2 horas e voltadas para quem deseja fortalecer a presença digital de seu negócio.

As oficinas são direcionadas especialmente para micro e pequenos empresários, autônomos e novos empreendedores, com temas que vão desde a criação de anúncios até o uso estratégico de ferramentas como WhatsApp Business, Google Meu Negócio e marketplaces.

Confira a programação:

Oficina | Transforme seguidores em compradores

Data: 07/07 – às 10h

Conteúdo:

Como criar anúncios incríveis no Facebook e Instagram

Como configurar e usar o WhatsApp Business para vender mais

Inscreva-se aqui

Oficina | Faça fotos e vídeos incríveis para seu negócio

Data: 08/07 – às 10h

Conteúdo:

Dicas práticas para criar conteúdos visuais de impacto usando o próprio celular

Inscreva-se aqui

Oficina | Amplie a presença online do seu negócio

Data: 10/07 – às 10h

Conteúdo:

Como vender mais com WhatsApp Business

Como fazer seu negócio aparecer no Google (Google Meu Negócio)

Inscreva-se aqui

Oficina | Venda online agora mesmo

Data: 11/07 – às 10h

Conteúdo:

Como anunciar produtos nos marketplaces do Facebook

Estratégias para destacar seu produto no ambiente digital

Inscreva-se aqui

Videocast | Crie Políticas Públicas – Sebrae e YouTube

Data: 01/07 – às 19h

Duração: 1 hora

Formato: Videocast no YouTube (não oferece certificado)

Tema: Conheça o Programa Crie Políticas Públicas e suas soluções para o desenvolvimento local

Inscreva-se aqui

Todas as oficinas são gratuitas, com emissão de certificado de participação (exceto o videocast).

O Sebrae Aqui Ubatuba, localizado no Supermercado Shibata, realiza atendimento presencial das 9h às 16h (de segunda à sexta-feira). Os cursos e a apresentação são gratuitos e as vagas são limitadas. Mais informações através do telefone (12)38324402 (WhatsApp) ou e-mail: [email protected]