Região central registra queda de 16% nos boletins de ocorrência

Paula Paz





Proteção ao Cidadão

A região central de São José dos Campos apresentou uma redução de 16% nos registros de boletins de ocorrência por furtos e roubos no primeiro quadrimestre deste ano, em comparação ao mesmo período de 2024.

De acordo com dados do 1º Distrito Policial, de janeiro a abril de 2024 foram registrados 525 boletins de ocorrência relacionados a esses crimes. Já nos 4 primeiros meses de 2025 esse número caiu para 436.

A diminuição é resultado das ações integradas do programa São José Unida, coordenado pela Prefeitura, que reúne esforços das forças de segurança municipais, estaduais e federais. O patrulhamento constante da Guarda Civil Municipal, as operações conjuntas das polícias Militar e Civil, além do uso de tecnologia por meio do CSI (Centro de Segurança e Inteligência), têm sido fundamentais para ampliar a sensação de segurança e coibir delitos na cidade.

Reforço na segurança

Por meio do São José Unida, são realizadas ações preventivas em todas as regiões da cidade, com foco na área central, que concentra grande fluxo de pessoas. A região conta com uma base fixa da Guarda Civil Municipal, instalada na Praça da Igreja Matriz, além do patrulhamento realizado pelas equipes da Gbike (Grupamento de Bicicletas).

Nos próximos 30 dias, São José dos Campos ganhará o reforço de 60 novos guardas municipais, que estão em formação desde 11 de março. Como parte das estratégias para ampliar a segurança, está prevista para a primeira quinzena de julho a implantação de uma nova companhia da Polícia Militar na região centro.



