Projeto “Cinema para Todos” tem exibições gratuitas de filmes no Jardim Tatiana de 10 a 13 de julho – Agência de Notícias

O projeto “Cinema para Todos” volta para Sorocaba com novas exibições gratuitas de filmes. Desta vez, a população do Jardim Tatiana poderá participar das sessões de 10 a 13 de julho, a partir das 18h30, no cinema ao ar livre que estará disponível na Praça “Milton Cleiss”.

A iniciativa é patrocinada pela Sorocaba Refrescos, com o apoio da Prefeitura de Sorocaba, por meio da Secretaria de Cultura (Secult), e realização da MCD Produções e do Governo do Estado de São Paulo, por meio da Secretaria da Cultura, Economia e Indústria Criativas, viabilizada pelo ProAC (Programa de Ação Cultural).

“Nesses dias, as famílias poderão ‘ir ao cinema’ de forma gratuita, uma opção de lazer neste período de férias. Esse tipo de ação permite que os munícipes tenham acesso à cultura em um ambiente descontraído e ao ar livre. É importantíssimo que os lugares públicos sejam ocupados com iniciativas como essa”, destaca o secretário da Secult, Luiz Antonio Zamuner.

As exibições terão início sempre às 18h30, com produções de sucesso, sendo que, na quinta-feira (10), o público poderá conferir o filme “Top Gun: Maverick” (2022), na sexta-feira (11), o longa “Bad Boys: Até o Fim” (2024), no sábado (12), a animação “Elementos” (2023), e no domingo (13), a animação “Amigos Imaginários (IF)” (2024).

“A iniciativa visa levar programação cultural e educação gratuitas a espaços públicos, basta comparecer nos dias e horários do evento. Além de oferecer entretenimento, o projeto Cinema Para Todos ainda promove a integração entre a população da cidade por onde passa”, comenta o diretor da MCD Produções, Thiago Catelani.

Com uma unidade da franquia localizada no bairro, a empresa Sorocaba Refrescos realiza a ação com o objetivo de ofertar uma programação cultural gratuita aos moradores da região. “Acreditamos no poder transformador da cultura e na importância de democratizar o acesso ao entretenimento e à educação. Apoiar o projeto Cinema Para Todos vai ao encontro do nosso compromisso de contribuir para o desenvolvimento das comunidades onde atuamos, promovendo encontros, reflexões e experiências que fortalecem os laços sociais”, ressalta o presidente da empresa, Cristiano Biagi.

A Praça “Milton Cleiss” está localizada na Rua Romualdo Borghesi, no Jardim Tatiana.

SINOPSES DOS FILMES

Filme: “Top Gun: Maverick” (2022)

Data: quinta-feira (10)

Horário: 18h30

Depois de mais de 30 anos servindo como um dos melhores aviadores da Marinha, Pete “Maverick” Mitchell está exatamente onde deveria estar: ultrapassando limites como um corajoso piloto de testes e evitando promoções que o colocariam longe do cockpit. Ao ser chamado para treinar um grupo de formandos da escola Top Gun para uma missão quase impossível, Maverick encontra Bradley “Rooster” Bradshaw, filho de seu falecido amigo e co-piloto Nick “Goose” Bradshaw. Enfrentando o passado, questionando o futuro e encarando os riscos de uma missão letal, Maverick terá que provar que o verdadeiro espírito Top Gun nunca envelhece.

Filme: “Bad Boys: Até o Fim” (2024)

Data: sexta-feira (11)

Horário: 18h30

Este filme é o quarto capítulo da franquia de ação e comédia, trazendo de volta Will Smith e Martin Lawrence como os detetives Mike Lowrey e Marcus Burnett. O filme inverte a dinâmica: os famosos “Bad Boys” de Miami agora são os mais procurados, tendo suas cabeças a prêmio.

Filme: “Elementos” (2023)

Data: sábado (12)

Horário: 18h30

Elementos, da Disney e Pixar, é um longa-metragem que se passa na Cidade Elemento, um lugar onde os habitantes do fogo, água, terra e ar vivem em harmonia. A história apresenta Ember, uma jovem impetuosa, cuja amizade com Wade, um garoto sentimental, divertido e que segue o fluxo das coisas, desafia suas crenças sobre o mundo no qual vivem.

Filme: “Amigos Imaginários (IF)” (2024)

Data: domingo (13)

Horário: 18h30

Trata-se de uma aventura infantil que acompanha Bea, uma garota que, após um trauma, passa a ver amigos imaginários. Ela se une a Cal em uma missão especial: reunir esses amigos com seus antigos “donos”, agora adultos que os esqueceram.