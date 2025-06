Prefeitura de João Pessoa paga salários de junho nesta sexta e segunda-feira

25/06/2025 |

19:00 |

819

A Prefeitura de João Pessoa realiza, nesta sexta-feira (27) e na próxima segunda (30), o pagamento dos salários de junho aos servidores públicos municipais. Esta será a terceira folha de pagamento que a gestão municipal paga em apenas 30 dias, injetando um total de aproximadamente R$ 382 milhões na economia da Capital neste período de festejos juninos.

Na sexta recebem os proventos os aposentados e pensionistas do Instituto de Previdência do Município (IPM) e, na segunda-feira, os servidores da ativa, entre efetivos, comissionados e prestadores de serviço. Servidores da ativa que não fizeram portabilidade para receber seus salários em outros bancos receberem seus proventos em conta já no sábado (28).

O pagamento dentro do mês trabalhado é compromisso da gestão do prefeito Cícero Lucena e acontece desde o início de 2021, contribuindo para o planejamento familiar e financeiro dos servidores.

Folhas – Neste mês de junho, a Prefeitura já pagou a primeira parcela do 13° salário a todos os servidores no dia 11, véspera do Dia dos Namorados, contribuindo para aquecer as vendas no período. Antes disso, nos dias 29 e 30 de maio, a gestão municipal havia pago os salários referente àquele mês. “A Prefeitura dá mais uma demonstração do equilíbrio fiscal conquistado pela atual gestão e do respeito aos servidores pagando sempre de forma antecipada os proventos”, afirmou o secretário de Administração, Valdo Alves.