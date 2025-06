Prefeitura de João Pessoa ganha 3º lugar em prêmio sobre economia criativa

A Prefeitura de João Pessoa ganhou o 3º lugar no prêmio da Academia Paraibana de Ciência da Administração (APCA) 2025, na categoria Jornalismo Digital. Com o título ‘Prefeitura de João Pessoa apoia economia criativa e investe no ‘Eu Posso Criar’ para gerar oportunidade’, a reportagem foi veiculada no dia 19 de março deste ano, Dia Nacional do Artesão.

O prêmio APCA é a ‘Comenda Acadêmico Mário Tourinho de Imprensa’, que reconhece e premia trabalhos jornalísticos que se destacam na área de administração, tanto na esfera pública quanto privada. O primeiro lugar ficou com uma reportagem de autoria de Marianna Vieira, seguido de Paulo Nascimento, e da jornalista da Secretaria de Comunicação da Capital, Nice Almeida.

O secretário de Comunicação, Janildo Silva, ressaltou a qualidade da equipe que comanda à frente da Prefeitura de João Pessoa. “Esse prêmio vem para reconhecer o valor de todos os servidores da Secom-JP e mostra o quanto nossa equipe é comprometida com o trabalho. Os parabéns vão para toda a equipe”, afirmou.

“Para mim, esse prêmio significa a oportunidade de poder mostrar que no mundo ainda existem coisas boas para ser mostradas e, desde que eu entrei na Secretaria de Comunicação de João Pessoa, eu tenho tido essa oportunidade de escrever sobre projetos que mudam vidas humanas e, portanto, mudam a nossa cidade, o nosso País. Então, além de oportunidade, significa gratidão”, ressaltou Nice Almeida.

A reportagem destaca o programa ‘Eu Posso Criar’, da Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Trabalho (Sedest), e mostra que João Pessoa é a capital das oportunidades e das mudanças de vidas, além de ser o lugar onde a criatividade é premiada e empreender dá certo. Para conferir a reportagem completa, acesse este link.