Palestas sobre Ética no SUS reuniu Conselho Municipal de Saúde e população – Prefeitura Municipal de Ubatuba

Com o tema “Ética no SUS, a Secretaria Municipal de Saúde de Ubatuba promoveu uma capacitação direcionada aos membros do Conselho Municipal de Saúde (Comus), que aconteceu na noite da última terça-feira, 24.

O evento, que foi a primeira capacitação de um calendário semestral, também contou com transmissão ao vivo pelo canal oficial da Prefeitura de Ubatuba no YouTube, permitindo que toda a população acompanhasse os debates.

A formação foi planejada com o intuito de fortalecer o conhecimento e a atuação dos conselheiros de Saúde por meio de reflexões sobre ética na gestão pública, no cuidado em Saúde e no papel da sociedade na defesa do SUS.

A primeira palestra foi proferida pela enfermeira Aretha Amaral, mestre em Epidemiologia pela USP e autora de obras técnicas na área de enfermagem. Em sua fala, ela destacou a importância de uma comunicação não-violenta dentro do conselho, que é um espaço em que discussões e debates estão, naturalmente, presentes. Para isso, ela expôs, como prerrogativa, conceitos importantes como o que é a ética, e a diferença entre ser anti-ético e aético.

“É importante que a gente saiba sobre isso, porque o Comus éum conselho que cobra da Saúde e a Saúde precisa dar uma devolutiva de ações e comunicação, inclusive, baseada nesses princípios: autonomia, beneficência, não-maleficência e justiça. A ética vai nos exigir, principalmente nos relacionamentos da saúde, responsabilidade, empatia e coerência do discurso com a prática”, afirmou.

A segunda palestra foi ministrada pela assistente social Anihelen Prado, mestre em Serviço Social, com experiência nos campos da saúde, cultura e judiciário. A profissional iniciou a palestra com uma dinâmica com a proposta de trazer a reflexão ética para a prática do cotidiano. “Vocês respondem as demandas que são colocadas ali, no cotidiano, e que muitas vezes não são esperadas, seja por meio do contato com

as pessoas que são usuárias do serviço de Saúde, sejam por meio dos profissionais que atuam, também, dentro desse sistema. Então, a gente precisa ter uma condição de cultivar esse lugar da reflexão ética, que não é uma coisa automática”, afirmou.

“A ética é a base de qualquer atuação responsável no serviço público. Participar desse momento foi essencial para que possamos representar a população com ainda mais consciência, preparo e responsabilidade”, destacou a conselheira titular do Comus, Silvia Tenório.

Para acessar o conteúdo da capacitação na íntegra, clique aqui.