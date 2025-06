Operação Casa Limpa vai de norte a sul neste sábado em São José

Lucas Brito





Saúde

As regiões norte e sul da cidade serão o alvo da Operação Casa Limpa deste sábado (28), estratégia da Prefeitura de São José dos Campos no combate à dengue.

Das 7h às 12h, os moradores devem deixar em frente de casa os itens que possam servir de criadouros do mosquito Aedes aegypti, transmissor da doença, para que sejam recolhidos pelos caminhões que irão circular pelos bairros.

São coletados latas, potes, pneus, garrafas, lonas, vasos sanitários, baldes, tambores, piscinas desmontáveis e quaisquer outros objetos que podem acumular água.

É importante reforçar que restos de construções, móveis e madeiras não serão retirados. Esses materiais devem ser entregues nos PEVs (Pontos de Entrega Voluntária).

Já foram realizadas 23 edições deste ano por todo o município, com média superior a 1 tonelada de objetos apanhados por ação.

Bairros

Região norte: Vila Leônidas, Vila Veneziani, Jardim Maritéia, Vila nossa Senhora das Graças, Alto da Ponte, Vila Leila I e II, Jardim Santarém Vila Monte Alegre, Vila Sinha, Jardim Guimarães, Vila Cândida e Jardim Santa Matilde.

Região sul: Parque Interlagos, Conjunto Residencial Walter Bevilacqua, Jardim Mesquita e Torrão de Ouro III B, C e D.

ADL

Com base nos dados da Avaliação de Densidade Larvária (ADL), a Prefeitura avalia e ajusta as estratégias adotadas, redirecionando ações conforme a necessidade de cada região. A programação do carro antidengue, nebulização costal, controle de criadouros e fumacê podem ser acompanhadas pelo site da Prefeitura.

Mesmo com a chegada do inverno e a queda das temperaturas, é fundamental que a população mantenha os cuidados dentro de casa. A colaboração de todos na prevenção é muito importante para impedir uma nova epidemia.

Evite o uso de pratinhos embaixo das plantas, não acumule entulho e lixo, mantenha bem tampados os reservatórios e caixas-d’água. Confira mais orientações para eliminar criadouros.

Caso identifique qualquer possível foco do mosquito, entre em contato pela Central 156 (telefone, site e aplicativo).



