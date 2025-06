Mercado de Peixe de Ubatuba altera funcionamento no Domingo, 29 – Prefeitura Municipal de Ubatuba

Posted on

Iniciativa inovadora, do Campus Hortolândia, une Ciência dos Materiais Cerâmicos e Diversidade Étnico-Racial, proporcionando acesso à experimentação científica nas escolas O Projeto Ceramicando – CeramiLab, desenvolvido pelo Campus Hortolândia, acaba de ser escolhido como um dos 20 semifinalistas do renomado Programa Solve for Tomorrow da Samsung. Com mais de 2.300 propostas inscritas, o projeto se […]