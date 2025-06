Jovens têm até segunda-feira para realizar o alistamento militar

Posted on

Sábado (29) é a última oportunidade que os papais e responsáveis terão de participar da Campanha Nacional que protege contra a Paralisia Infantil, na Capital. A vacinação acontecerá nos três pontos móveis, localizados no Shopping Sul, Shopping Tambiá e Home Center Ferreira Costa, até as 16h, com a disponibilização de todas as vacinas de Campanhas: […]