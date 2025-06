Inscrições para vagas de agentes de apoio à inclusão terminam nesta sexta-feira (27)

Termina nesta sexta-feira (27) o prazo para se inscrever no Processo Seletivo Simplificado da Prefeitura de Nova Iguaçu que oferece 663 vagas temporárias para agentes de apoio à inclusão na rede municipal de ensino. As inscrições devem ser feitas exclusivamente online, pelo site, onde também estão disponíveis o edital e os anexos com todas as orientações.

As vagas são destinadas a profissionais que desejam atuar no acompanhamento e apoio a estudantes com deficiência e transtornos do espectro autista nas escolas da cidade. A jornada de trabalho é de 40 horas semanais, com remuneração bruta mensal de R$ 1.902,34, além de benefícios como auxílio transporte, férias, 13º salário e licenças maternidade e paternidade.

Para participar, é necessário ter ensino médio completo na modalidade Magistério Normal e cursos que, somados, totalizem no mínimo 200 horas de especialização em Educação Especial. Do total de oportunidades, 496 são para ampla concorrência, 34 para pessoas com deficiência (PCDs) e 133 para pessoas negras e indígenas. As etapas incluem análise documental, avaliação de vídeo e heteroidentificação (para os casos previstos). O resultado final está previsto para ser divulgado no dia 15 de julho.

Todas as informações sobre o Processo Seletivo Simplificado estão na Portaria SEMED nº 02 de 12 de junho de 2025, publicada no Diário Oficial de 16 de junho de 2025.