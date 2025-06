IFSP recebe visita da fundação Wadhwani – IFSP

Encontro serviu para conhecer novas oportunidades e ampliar parceria

Nesta quarta-feira, 25 de junho, o IFSP recebeu a visita de uma comitiva da fundação Wadhwani, composta pelo presidente global Ajay Kel, além do vice-presidente da fundação no Brasil, Felipe Maia Afonso, do gerente de programas de educação, Felipe Bastos, e da diretora de desenvolvimento de parcerias, Lucia Rodrigues Alves.

A Fundação Wadhwani já é parceira no IFSP e tem como missão atuar na formação de pessoas por meio de uma plataforma virtual, da capacitação profissional ao empreendedorismo, da inovação e pesquisa e da transformação digital governamental. Ela apresenta programas organizados em plataforma gratuita para acelerar a empregabilidade e promover melhoria nas condições de vida.

Atualmente, o IFSP, sob coordenação da agência Inova, está implementando o programa de empreendedorismo Ignite, da plataforma Wadhwani. Esse programa é projetado para aprendizagem prática, que guia os alunos por uma jornada estruturada, da ideação à execução, sendo flexível para utilização em diversos ambientes, como incubadoras ou mesmo sala de aula.

A visita contou com a participação da Diretora de Ambientes de Inovação e Empreendedorismo, Paula Martins, que estava acompanhada do Coordenador de Ambientes de Inovação e Empreendedorismo, Daniel Bristot, e Camilo Borgado, responsável pelo setor de parcerias da Inova. O pró-reitor de Pequisa e Pós-Graduação do IFSP, Adalton Masalu Ozaki representou o reitor Silmário Santos em reunião realizada com a comitiva. Na ocasião, foram apresentados os principais indicadores do IFSP voltados para a inovação e empreendedorismo, e foi feita uma visita ao Laboratório de Controle Aplicado, sob orientação do professor Alexandre Brincalepe Campo, onde os alunos apresentaram projetos de pesquisa desenvolvidos junto a parceiros e já com perspectiva de transferência da tecnologia.

De acordo com Paula Martins, a visita foi bastante produtiva, e novas áreas de integração entre as organizações foram vislumbradas. “Em breve, o IFSP trará novidades para a formação dos nossos alunos, com a apresentação de um novo programa Wadhwani para desenvolvimento de competências para o mundo de trabalho, habilidade conhecida como Soft skills”, contou a diretora.