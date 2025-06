GCM detém dois homens e evita furto na sede da Guarda Mirim de Sorocaba – Agência de Notícias

Posted on

A previsão do Cemtec (Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima) para este domingo (17) indica a permanência de altas temperaturas, porém, com maior probabilidade de chuvas quando comparado aos dias anteriores. Além disso, sol e variação de nebulosidade são os destaques do dia. Os termômetros em Campo Grande marcam 24°C inicialmente e atingem […]