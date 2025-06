GCM apreende motocicleta irregular durante patrulhamento no Parque São Bento – Agência de Notícias

Posted on

Por: Bruno Rodrigues A equipe de Boxe Sesi/Prefeitura de Sorocaba, mantida pela Liga Sorocabana de Boxe e Artes Marciais (Lisoboxe), que representa o município nessa modalidade esportiva e conta com o apoio da Secretaria de Esporte e Qualidade de Vida (Sequav) e do Sesi-SP, retornou aos treinos, na última semana, no Centro de Treinamento, no […]