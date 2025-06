Curso Tecnologia +60 ensina idosos a lidar com a vida digital

Fernanda Niquirilo





Educação e Cidadania

Com o objetivo de promover inclusão, autonomia e segurança no uso da tecnologia, a Biblioteca Pública Cassiano Ricardo, mantida pela Prefeitura de São José dos Campos, vem realizando o curso Tecnologia +60, voltado especialmente para o público idoso. Iniciada em fevereiro, a nova turma do projeto está no 9º encontro e vem despertando o interesse de muitas pessoas em conhecer melhor o mundo digital.

O curso é realizado quinzenalmente, sempre às sextas-feiras, com duas turmas: uma no período da manhã, das 9h às 11h, e outra à tarde, das 14h às 16h. A programação inclui orientações práticas sobre smartphones, configurações básicas, criação e acesso a e-mails, segurança digital, bloqueio de chamadas indesejadas e passo a passo para uso consciente das redes sociais.

Próximas aulas

Na sexta-feira (27), os participantes terão contato com aplicativos e plataformas que facilitam o dia a dia da população, especialmente aqueles voltados aos serviços públicos municipais. Entre eles estão o aplicativo Saúde na Mão, que permite acesso a informações sobre vacinas, agendamentos e resultados de exames nas UBSs, atualização de cadastro e consulta à disponibilidade de medicamentos.

Outras ferramentas que também farão parte das próximas aulas incluem os aplicativos 156 SJC, Prefbook, Zona Azul SJC, Moovit, São José Viva, Procon SJC e Bike SJC. O objetivo é tornar os idosos mais familiarizados com os recursos oferecidos pelo poder público, incentivando o uso prático dessas plataformas no cotidiano.

Além do aprendizado técnico, o curso foca na educação digital responsável, orientando sobre prevenção a golpes, cuidados com fake news e conscientização para evitar os riscos do ambiente virtual, incluindo a exposição a conteúdos enganosos e o uso indevido da inteligência artificial.

Espaço de convivência

Mais do que um espaço de ensino, o Tecnologia +60 também proporciona um ambiente de convivência e troca de experiências. Ao final de cada encontro, os alunos compartilham um café comunitário, promovendo momentos de interação, novas amizades e fortalecimento dos vínculos sociais.

Com essa iniciativa, a Prefeitura reforça o compromisso com a valorização dos idosos, inclusão digital e construção de uma cidade mais acessível e conectada para todos.



