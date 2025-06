Clube de Jardinagem do Jardim Botânico de Sorocaba recebe palestra sobre Prevenção de Queimadas – Agência de Notícias

Participantes do Clube de Jardinagem do Jardim Botânico de Sorocaba acompanharam, na manhã desta quarta-feira (25), uma palestra especial sobre a Campanha de Prevenção de Queimadas, promovida pela Secretaria do Meio Ambiente, Proteção e Bem-estar Animal (Sema).

A atividade conduzida pelo técnico ambiental Aldo José Bittencourt Lopes Teixeira destacou a importância da campanha neste período do ano, os prejuízos causados pelas queimadas urbanas e como a população pode agir e denunciar esta prática.

A ação faz parte dos esforços da Prefeitura de Sorocaba para sensibilizar a comunidade sobre os impactos ambientais, sociais e à saúde pública, causados pelas queimadas, incentivando a prevenção e a atuação dos cidadãos.

Durante o encontro, os participantes tiraram dúvidas sobre procedimentos, responsabilidades e ainda sugeriram nomes para o mascote da campanha. Após a apresentação, o grupo participou de uma confraternização em clima de Festa Junina, com comidas típicas e um momento de integração entre os frequentadores do clube.

O Clube de Jardinagem realiza encontros semanais, sempre às quartas-feiras, das 8h30 às 10h30, com formações teóricas e atividades práticas voltadas à jardinagem e ao meio ambiente. A participação é gratuita e aberta ao público com mais de 18 anos. As atividades acontecem no Jardim Botânico “Irmãos Villas-Bôas”, localizado na Rua Miguel Montoro Lozano, 340 – Jardim Dois Corações. Mais informações podem ser obtidas pelo e-mail: [email protected].