Cine Teatro recebe espetáculo ‘23’ neste sábado

A artista Cinthia Jardim celebra seus 23 anos de carreira com o espetáculo intitulado “23”, neste sábado (28), às 20h, no Cine Teatro Benedito Alves. O show conta com acessibilidade de audiodescrição e tradução em libras.

A atração é gratuita e recomendada para maiores de 12 anos.

O ingresso é solidário, um pacote de trigo ou fubá, e as reservas estão disponíveis neste link.

Espetáculo musical e autoral de Cinthia Jardim,”23″ também se refere à idade com a qual começou a compor suas canções.

Com 10 instrumentos musicais em cena, um compilado de 13 canções escritas e interpretadas por Cinthia com arranjos arrebatadores assinados por Marcelo Mariano, sob direção musical de Fernando Pontes, é apresentado pelo trio e pelo músico Lucas Andrade em momentos de tirar o fôlego –como quando a artista assume castanholas na flamenca “Cometa”.

“Aprendi a tocar em quatro ensaios. Só depois soube que a bisavó de quem herdei traços também as tocava. Fiquei emocionada! Compus esta música pensando nas raízes espanholas da família”, conta Cinthia.

Artista

Comunicóloga e produtora executiva em projetos culturais, a cantautora apresenta um currículo autoral que inclui o espetáculo “23” (2025), o show “Montanha Russa” (2015) e os discos “Beba o Novo” (2010) e “Cena de Mulher” (2008).

Idealizadora da coletiva Cantautoras do Vale, a artista também circula com os shows “Reverbera” (autoral), “Saudações, Rita Lee Jones” e “Abre Alas”, este último ao lado de Maysa Ohashi, Ligia Kamada e Julie Ramos.

Desde 2021, a cantautora tem atuado ativamente no fortalecimento da cena musical feminina no Vale do Paraíba Paulista, por meio do projeto cultural “Cena de Mulher”, realizado pela Fundação Cultural Cassiano Ricardo, e do Festival Cantautoras do Vale, que teve sua primeira edição em janeiro de 2025, em Jacareí.

Através da Cinthia Jardim Produções Culturais, ela desenvolve oficinas formativas e atua na produção executiva do projeto “Mostra de Arranjadores – Arranjando Marcus Flexa”. Além disso, forma a dupla Magrela & Panceta com Marcelo Mariano, dedicada ao repertório infantil.

O projeto foi beneficiado pelo edital 003/P/2024 do Fundo Municipal de Cultura de São José dos Campos.

Ficha Técnica

Cinthia Jardim – Artista (cantora/compositora/produção executiva)

Adriana Marques – Direção artística

Marcelo Mariano – Arranjos, violão, baixo e percussão

Fernando Pontes – Direção Musical, teclado e violão

Lucas Andrade – Guitarrista, multi-instrumentista e arranjador

Recomendação Etária: 12 anos

Serviço

Cine Teatro Benedito Alves da Silva

Rua Rui Dória, 935 – Centro



