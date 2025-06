AUTORIZAÇÃO DA DISPENSA N.18/2025 – Prefeitura Municipal de Bonito

Posted on

A noite desta quinta-feira (18) foi de pura beleza no Teatro Aracy Balabanian, no CCJOG (Centro Cultural José Octávio Guizzo), em Campo Grande. Com entrada franca, o trio Parcae, da França, e o grupo Brasil Opus Música, dirigido pelo maestro Eduardo Martinelli, apresentaram-se pelo projeto Catedral Erudita. Realizado pelo Governo de Mato Grosso do Sul, […]