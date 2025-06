Automóvel furtado é localizado pelo sistema Smart Sampa Sorocaba no Parque São Bento – Agência de Notícias

Foto: GCM

A Guarda Civil Municipal (GCM) de Sorocaba localizou, às 10h55 desta quarta-feira (25), um automóvel furtado que estava em circulação pelo bairro Parque São Bento, na Zona Norte da cidade. O veículo, um Fiat de cor cinza, foi detectado pela “Muralha Paulista”, que integra o sistema Smart Sampa Sorocaba.

Com as informações das últimas posições do veículo pela cidade, a equipe se deslocou até a Av. Vinícius de Moraes, onde localizou o veículo furtado.

Após a abordagem, tanto o condutor do veículo, de 54 anos de idade, como o passageiro, de 71 anos, alegaram desconhecer que o carro era furtado. O condutor disse que comprou o automóvel há um ano e sabia apenas que o pagamento do licenciamento estava atrasado.

O veículo e indivíduos foram conduzidos ao Plantão da Polícia Civil, onde a autoridade determinou a elaboração de Boletim de Ocorrência de crime de receptação, indiciando o condutor. O delegado arbitrou fiança, que foi paga pelo acusado, que responderá em liberdade. O carro permaneceu apreendido.