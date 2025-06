Agência Minas Gerais | Cantineiras da rede estadual de ensino podem se inscrever no Mestres da Merenda até esta sexta-feira (27/6)

As Auxiliares de Serviços da Educação Básica (ASBs) da rede estadual de ensino têm até esta sexta-feira (27/6), para se inscrever no Mestres da Merenda, o reality show culinário que vai revelar os talentos das cantinas escolares de Minas Gerais. A ampliação do prazo é a última chance para que essas profissionais compartilhem receitas que fazem a diferença na rotina alimentar de milhões de estudantes.

Promovido pelo Governo de Minas, por meio das Secretarias de Estado de Educação (SEE/MG) e de Comunicação Social (Secom/MG), o programa será exibido na Rede Minas a partir de 11/9, com 13 episódios e premiação total de R$ 30 mil para as finalistas.

O Mestres da Merenda reconhece a dedicação das ASBs, que todos os dias transformam ingredientes simples em refeições nutritivas e cheias de afeto. As inscrições devem ser feitas pelo site mestresdamerenda.com.br.

Como participar

Para concorrer, é necessário preencher um formulário on-line com informações pessoais e profissionais, enviar uma receita, um vídeo com o prato finalizado e uma carta de autorização assinada pela direção da escola.

Na primeira etapa, serão selecionadas 47 representantes — uma por Superintendência Regional de Ensino (SRE). Os critérios de avaliação incluem criatividade, valor nutricional e apresentação da receita.

As classificadas participarão de provas presenciais em seis cidades-polo: Belo Horizonte, Juiz de Fora, Montes Claros, Uberlândia, Governador Valadares e Varginha. As 18 finalistas disputarão a grande final em Belo Horizonte, com direito a transporte, hospedagem, alimentação e mentoria de chefs profissionais.

As três vencedoras receberão prêmios em dinheiro: R$ 15 mil (1º lugar), R$ 10 mil (2º lugar) e R$ 5 mil (3º lugar).

Dicas para o vídeo

Quem ainda não se inscreveu deve enviar um vídeo simples, de até um minuto, mostrando o prato finalizado e explicando por que ele foi escolhido e o que o torna especial. O conteúdo deve ser gravado com o celular, na horizontal, em local bem iluminado e silencioso. Não é necessário edição nem câmera profissional.

A Secretaria de Educação preparou um tutorial com orientações práticas para ajudar as participantes a gravar o vídeo, que pode ser acessado neste link. Quem já enviou o material não precisa reenviá-lo.

No vídeo, recomenda-se que a ASB se apresente com nome, função e escola onde trabalha, mostre o prato e fale brevemente sobre sua escolha. A receita precisa integrar o cardápio da merenda escolar da rede estadual e ser nutritiva e equilibrada.

Produção e parcerias

O Mestres da Merenda é uma produção da CasaCult, realizada por meio da Lei Estadual de Incentivo à Cultura. O projeto conta com o patrocínio da Cemig e o apoio das Secretarias de Estado de Educação e de Comunicação (Secom), da Emater-MG e da Rede Minas.