Univesp divulga lista de aprovados do vestibular 2025 – Prefeitura Municipal de Ubatuba

A Universidade Virtual do Estado de São Paulo (Univesp) divulgou na última terça-feira, 24, a lista dos aprovados no Vestibular 2025. A relação completa dos classificados e dos convocados na primeira chamada já está disponível no site da Vunesp (www.vunesp.com.br), responsável pela organização do processo seletivo.

Os candidatos convocados devem ficar atentos: o período para realização da matrícula da primeira chamada, que iniciou nesta quarta-feira, 25, às 10h e segue até às 18h do dia 30, segunda-feira, conforme estabelecido na Portaria PR45.2025.

A matrícula deve ser realizada exclusivamente online, com o envio dos documentos obrigatórios através do sistema. Todas as instruções, bem como os editais e documentos necessários, podem ser consultados diretamente na área específica da Univesp no portal da Vunesp.

A Univesp oferece cursos gratuitos de ensino superior à distância, com polos em diversas cidades do estado de São Paulo, incluindo Ubatuba. Entre os cursos disponíveis estão: Engenharia da Computação, Pedagogia, Tecnologia da Informação e Licenciaturas em Matemática e Letras.

Aqueles que não forem convocados na primeira chamada ainda terão a chance de ingresso por meio das próximas chamadas, conforme o cronograma oficial da universidade.