Ubatuba terá imunização em horário estendido na sexta, 27 – Prefeitura Municipal de Ubatuba

A Prefeitura de Ubatuba realiza mais uma edição do Sextou com Vacina nesta sexta-feira, 27, com atendimento das 8h às 21h em seis Unidades Básicas de Saúde: Maranduba, Perequê-Açu, Cícero Gomes, Ipiranguinha, Perequê-Mirim e Estufa.

A ação tem como objetivo ampliar o acesso da população às vacinas, oferecendo atendimento em horário estendido sempre na última sexta-feira de cada mês. Todas as vacinas do calendário do Programa Nacional de Imunizações (PNI) estarão disponíveis.

Na última edição da iniciativa, realizada no dia 30 de maio, foram aplicadas 604 doses. A expectativa da Secretaria Municipal de Saúde (SMS) é ampliar esse número, com foco na cobertura vacinal contra a gripe, especialmente entre os grupos prioritários: crianças, gestantes e idosos, cujos índices de imunização ainda estão abaixo do esperado. A meta estipulada para os grupos prioritários é de 90%, o que representa cerca de 18 mil pessoas. Somando-se os grupos de rotina e os grupos especiais, a estimativa da Vigilância Epidemiológica (Viep) é de aproximadamente 20 mil pessoas a serem vacinadas em Ubatuba. Atualmente, considerando os grupos que contemplam crianças, jovens, gestantes e idosos, o índice se encontra em 41%: 9253 pessoas vacinadas de um total de 22. 571 aptas a receberem o imunizante.

“A gente tem um aumento expressivo de internações, não só em Ubatuba, como em todo o país, e isso se deve a baixa cobertura vacinal contra a influenza. Tem pessoas com condições de saúde se agravando e locais que já estão em colapso devido às internações decorrentes da doença”, alertou a enfermeira coordenadora da Viep, Alyne Ambrogi.

A vacina contra a gripe está liberada para toda a população a partir dos seis meses de idade. Além da vacina da gripe, é importante lembrar que também estarão disponíveis outras vacinas do calendário de rotina, de campanhas vigentes e atualizações pendentes no cartão de vacinação, como as de hepatite, tétano, febre amarela, covid-19, entre outras. A recomendação é que os moradores levem um documento com foto e a caderneta de vacinação para atualização dos registros.

“Precisamos relembrar a população da importância de aderir a imunização, principalmente, aqueles que integram os grupos mais vulneráveis a complicações causadas pelo vírus. A vacinação é crucial na prevenção de doenças, oferecendo proteção individual e coletiva contra agentes infecciosos”, concluiu Alyne.