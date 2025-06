Sine Municipal de Sorocaba oferece 238 vagas de emprego na quarta-feira (25) – Agência de Notícias

Posted on

A bióloga Juliana Mozer tem expertise no estudo de compostos extraídos de animais marinhos Uma parceria entre o Instituto Butantan e a Universidade São Francisco (USF) resultou no desenvolvimento de um peptídeo que pode se tornar um aliado no tratamento do Alzheimer, conforme estudo publicado na Frontiers in Pharmacology. Modificada em laboratório a partir […]