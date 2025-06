Sine Municipal de Sorocaba oferece 229 vagas de emprego na quinta-feira (26) – Agência de Notícias

Posted on

Nesta terça-feira (02) o prefeito Marcus Soliva assinou, em parceria com Anderson Farias prefeito de São José dos Campos, o primeiro consórcio intermunicipal do estado de São Paulo para participação da Agência Ambiental do Vale do Paraíba que visa controlar e acompanhar de forma preventiva as atividades que utilizam recursos naturais e que possam prejudicar […]