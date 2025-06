Rio é finalista global do 2025 Mayors Challenge com projeto voltado ao enfrentamento da pobreza extrema – Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro

A sede da Prefeitura do Rio – Fabio Motta/Prefeitura do Rio

O prefeito Eduardo Paes anunciou, nesta quarta-feira (25/6), que o Rio de Janeiro foi selecionado como uma das 50 cidades finalistas do sexto Mayors Challenge, da Bloomberg Philanthropies, uma competição que estimula a inovação em governos locais para melhorar a vida da população nas cidades ao redor do mundo. Esta edição destaca municípios que propuseram ideias ousadas para fortalecer serviços públicos essenciais. As 50 finalistas foram selecionadas entre mais de 630 inscrições e representam 33 países e mais de 80 milhões de habitantes.

Por ser finalista, a Prefeitura do Rio receberá US$ 50 mil para desenvolver o protótipo de sua ideia, que consiste no enfrentamento da pobreza extrema a partir da integração de dados e tecnologias digitais. O projeto criado pela IplanRio, empresa pública de tecnologia, propõe o uso de Agentes Comunitários de Saúde para mapear famílias em situação de vulnerabilidade, integrando essas informações ao DataLake municipal e a uma IA generativa (LLMS) capaz de conectar proativamente os cidadãos mais vulneráveis aos serviços públicos essenciais.

Representantes da cidade também participarão do Ideas Camp, em julho, promovido pela Bloomberg Philanthropies, para aprimorar e testar suas propostas com a ajuda de especialistas e gestores de outras cidades. Em janeiro de 2026, as 25 cidades com as ideias mais promissoras receberão US$ 1 milhão cada, além de apoio técnico para implementar suas soluções.

– Recebemos com muito orgulho a notícia de que o Rio foi selecionado como finalista do Mayors Challenge 2025, entre mais de 600 cidades do mundo. Esse reconhecimento mostra que o Rio está no caminho certo. Somos hoje uma referência internacional em inovação e tecnologia a serviço das pessoas. Nossa proposta nasce do olhar atento às necessidades da população mais vulnerável. Vamos usar a força dos nossos Agentes Comunitários de Saúde para identificar, acolher famílias em situação de risco e conectar esses dados ao CadÚnico. Estamos unindo inteligência artificial com cuidado humano para levar os serviços da Prefeitura a quem mais precisa. Já estamos ampliando o acesso à saúde, à educação e ao transporte. E agora, com essa solução simples, eficiente e acessível, por meio da tecnologia, vamos alcançar diretamente aqueles que muitas vezes ficam invisíveis. Assim vamos garantir que ninguém fique para trás – disse o prefeito Eduardo Paes.

As 630 propostas recebidas pelo Mayors Challenge refletem alguns dos maiores desafios enfrentados pelos serviços públicos atualmente — e também revelam a criatividade que impulsiona os governos locais ao redor do mundo. Por exemplo: um terço dos projetos da América do Norte propõe soluções para habitação e moradia; quase metade das propostas vindas da África tratam da melhoria na coleta e gestão de resíduos sólidos; e cerca de 22% das cidades europeias buscaram alternativas para reduzir a pobreza ou promover inclusão social.

As 50 ideias finalistas foram selecionadas com base em três critérios: originalidade, potencial de impacto e viabilidade de execução.

– O governo local é onde a política encontra as pessoas — e onde a gestão transforma vidas e constrói confiança. Por isso, inovação municipal não significa grandes gestos — é sobre resolver problemas complexos com poucos recursos e sob pressão. Os finalistas do Desafio dos Prefeitos se destacam por irem além da criatividade: são projetos que consideram a complexidade da implementação e a urgência das necessidades dos moradores. São ideias ambiciosas, mas realistas, bem estruturadas e com alto potencial de impacto – afirmou James Anderson, diretor do programa de Inovação em Governo da Bloomberg Philanthropies.

As 50 cidades finalistas são: Abha (Arábia Saudita), Addis Ababa (Etiópia), Ansan (Coreia do Sul), As-Salt (Jordânia), Barcelona (Espanha), Beaverton (EUA), Beira (Moçambique), Belfast (Reino Unido), Benin City (Nigéria), Boise (EUA), Boston (EUA), Budapeste (Hungria), Cap-Haïtien (Haiti), Cidade do Cabo (África do Sul), Cartagena (Colômbia), Cauayan (Filipinas), Choma (Zâmbia), Cuenca (Equador), Detroit (EUA), Fez (Marrocos), Fukuoka (Japão), Ghaziabad (Índia), Ghent (Bélgica), Greater Visakhapatnam (Índia), Helsinque (Finlândia), Honolulu (EUA), Kanifing (Gâmbia), Kiev (Ucrânia), Lafayette (EUA), Lower Hutt (Nova Zelândia), Maceió (Brasil), Marselha (França), Medellín (Colômbia), Cidade do México (México), Naga (Filipinas), Ndola (Zâmbia), Netanya (Israel), Nouakchott (Mauritânia), Pasig (Filipinas), Rio de Janeiro (Brasil), São Francisco (EUA), Seattle (EUA), Seul (Coreia do Sul), Sialkot (Paquistão), Surabaya (Indonésia), South Bend (EUA), Taipei (Taiwan), Toronto (Canadá), Turku (Finlândia) e Yonkers (EUA).

Nesta edição do Mayor Chalenge serão distribuídos mais recursos e mais cidades receberão suporte do que nas edições anteriores — que premiavam entre 5 e 15 vencedores com apoio técnico e US$ 1 milhão. A competição se baseia em mais de 10 anos de atuação da Bloomberg Philanthropies no apoio à inovação pública em cidades. Ao longo de cinco rodadas anteriores, 38 cidades vencedoras receberam recursos e assistência técnica para colocar suas ideias em prática. A replicação dessas ideias ampliou o impacto do programa para mais de 337 cidades ao redor do mundo, alcançando mais de 100 milhões de pessoas.

O presidente da IplanRio, João Carabetta, destacou que o reconhecimento da Bloomberg Philanthropies se soma ao da Google Cloud e reafirma que o Rio de Janeiro é, de fato, uma referência internacional em inovação e tecnologia a serviço das pessoas.

– Estamos incrivelmente orgulhosos pela cidade ser finalista global do Mayors Challenge 2025. O projeto reflete o esforço e a dedicação do talentoso time da IplanRio que criou um projeto que alia tecnologia ao cuidado humano para levar serviços essenciais a quem mais precisa. Queremos garantir que ninguém fique para trás, tornando os invisíveis visíveis e conectando-os proativamente aos serviços públicos – disse João Carabetta.

Com a ampliação da Bloomberg Cities Idea Exchange, as ideias vencedoras desta e de futuras edições do Desafio dos Prefeitos terão ainda mais potencial de escala — servindo como modelos para governos locais ao redor do mundo.

Para saber mais sobre as 50 propostas finalistas, acesse o site do Mayors Challenge.

Sobre a Bloomberg Philanthropies

A Bloomberg Philanthropies investe em 700 cidades e 150 países ao redor do mundo com o objetivo de garantir vidas melhores e mais longas para o maior número possível de pessoas. A organização atua em cinco áreas-chave: Artes, Educação, Meio Ambiente, Inovação Governamental e Saúde Pública. A Bloomberg Philanthropies abrange todas as iniciativas filantrópicas de Michael R. Bloomberg — incluindo fundações, doações corporativas, pessoais e a Bloomberg Associates, consultoria filantrópica que assessora governos ao redor do mundo. Em 2024, a organização distribuiu US$ 3,7 bilhões em doações. Para mais informações, acesse o site da Bloomberg Philanthropies.