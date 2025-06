Público lota o Teatro Municipal Teotônio Vilela para participar do Empreenda Brasil – Agência de Notícias

Fotos: Michelle Alves/Secom

A Secretaria da Mulher, em parceria com a Secretaria do Trabalho e Qualificação Profissional (Sert), Secretaria de Empreendedorismo, da Microempresa e da Empresa de Pequeno Porte (Semepp) e Secretaria de Desenvolvimento Econômico (Sede), realizou, na segunda-feira (23), um encontro sobre empreendedorismo que lotou a plateia do Teatro Municipal “Teotônio Vilela”, no Alto da Boa Vista. O objetivo foi proporcionar informação, aprendizado e networking, principalmente, para micro e pequenos empreendedores, com foco nos segmentos de economia criativa, beleza e bem-estar e voltados, principalmente, ao público feminino. Um dos objetivos foi impulsionar o empreendedorismo feminino, além do crescimento econômico na região. Também houve exposição dos produtos e serviços de empresas e microempresas, selecionadas por meio de edital.

O evento teve a participação do prefeito Rodrigo Manga; da primeira-dama e presidente do Fundo Social de Solidariedade (FSS), Sirlange Frate Maganhato; da secretária da Mulher, Rosângela Perecini, e da cofundadora do Empreenda Brasil, Fernanda Torres. Também participaram, no primeiro painel de apresentação do evento, os secretários de Desenvolvimento Econômico, Bruno Santana; de Empreendedorismo, da Microempresa e da Empresa de Pequeno Porte, Fernando Marques; de Relações do Trabalho e Qualificação Profissional, Péricles Régis; e do Turismo, Hudson Pessini. Estiveram presentes, ainda, o secretário de Estado de Turismo e Viagens, Roberto de Lucena; Clayton Machado, prefeito de Pilar do Sul, e a secretária de Desenvolvimento Econômico de Jaguariúna, Mariana Camargo, que representou o prefeito daquele município, Davi Neto, entre outras autoridades e público convidado.

O prefeito Rodrigo Manga falou sobre a importância do evento para a cidade e para cada participante. “Temos colocado nossa vocação empreendedora, com o auxílio de várias ferramentas, para ajudar os empreendedores em nosso município. Não por acaso, Sorocaba tem sido, nos últimos anos, a cidade que mais cresce e que mais cria programas e incentivos voltados ao empreendedor, de todos os portes. Nesse sentido, temos disponíveis linhas de crédito e muitos cursos de capacitação profissional, de forma acessível para o pequeno empreendedor. Tudo isso para a nossa população e para quem quer investir em Sorocaba”, disse.

Em sua apresentação, a primeira-dama e presidente do Fundo Social, Sirlange, focou a importância do networking para engajar pessoas e promover negócios. “Estamos aqui hoje por causa do networking e essa é uma ferramenta essencial para o sucesso de qualquer empreendimento. Mas é preciso fazer negócio pensando também no propósito e no que cada relacionamento pode significar para cada um, seja no intuito de resolver uma questão importante, realizar ações que promovam seu negócio ou aprender. E o aprendizado precisa ser constante”, destacou. Sirlange também lembrou da dificuldade de fazer um projeto sair do papel, ainda mais para quem pretende fazer isso sozinha. “Precisamos pensar em como criar e fortalecer conexões, pois elas transformam vidas, fortalecem carreiras, criam grupos de suporte, promovem a troca de experiências. É como plantar uma semente, pensando no futuro. Mas só vai acontecer se a pessoa tiver a coragem de dar o primeiro passo e fazer contatos”, concluiu.

“Sabemos das dificuldades que as mulheres têm para começar a empreender e o quanto temos que crescer. Mas conhecemos também o potencial gigante de todas vocês. Essa é a realidade na Secretaria da Mulher, mas estamos juntas e realizando muito. Em apenas 100 dias da criação dessa nova e importante Secretaria, fizemos em torno de 6 mil atendimentos, trilhando essa jornada com elas. Já foram dois eventos do Expo Empreendedoras, em momentos estratégicos, inúmeras capacitações, proporcionadas em parceria com outras Secretarias e com o Sebrae, e vamos continuar fazendo muito mais”, falou a secretária da Mulher, Rosângela Perecini.

Por sua vez, o secretário de Estado de Turismo e Viagens, Roberto de Lucena, abordou a relevância do turismo para o desenvolvimento regional. “Sorocaba é uma cidade com cada vez mais visibilidade. É possível ver isso em outros Estados brasileiros e até fora do Brasil. Também é certo que está tendo e deverá continuar tendo uma influência muito grande no País e atraindo também o turismo. Estamos desenvolvendo, no âmbito estadual, um projeto de turismo rural que abrange essa região. Os empreendedores de Sorocaba precisam estar preparados para atender essa nova e crescente demanda”, acrescentou.

O evento seguiu com a realização de palestras, em diferentes áreas do empreendedorismo, a exemplo da participante do Shark Tank Brasil e especialista em investimentos, Carol Paiffer, da sócio-fundadora e CEO do Ateliê Beauty, Isa Santini, e da criadora de conteúdo digital sobre empreendedorismo feminino, Josi Simões, entre outras convidadas.