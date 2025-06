Projeto de cultivo de horta é aplicado em escola da rede municipal em parceria com o Centro Universitário Facens – Agência de Notícias

Fotos: Centro Universitário Facens/Divulgação

Estudantes do curso de Engenharia Agronômica do Centro Universitário Facens implementaram a horta com a participação de alunos de Educação Infantil, no CEI-51

O projeto “Nossa Horta, Nosso Futuro” foi idealizado por estudantes do curso de Engenharia Agronômica do Centro Universitário Facens, com apoio do Laboratório de Inovação Social (LIS) da instituição e está sendo aplicado com a participação das crianças do Centro de Educação Infantil (CEI) 51 – “Rubens Vieira”,localizado no Jardim Brasilândia, Zona Norte da cidade.

Trata-se da 4ª edição do “Nossa Horta, Nosso Futuro”, ação que une universitários e alunos de escolas públicas de Sorocaba (SP) para promover educação ambiental e alimentação saudável com a implementação de espaços para a produção de alimentos.

Neste ano, o projeto beneficia alunos do Centro de Educação Infantil 51 – “Rubens Vieira”. Na primeira fase, os universitários planejam a horta, apresentam um modelo em 3D, realizaram o orçamento e cronograma e também foram avaliados por uma banca de docentes e da diretoria da instituição contemplada pelo edital. A iniciativa mais viável é escolhida e implementada. A segunda fase inclui a preparação da estrutura dos canteiros e plantio de diversas espécies de hortaliças, com apoio aos alunos da escola.

“A ideia é que o projeto seja permanente, por isso, ensinamos como realizar os cuidados com as plantas, promovendo o interesse pela agricultura e o aproveitamento dos alimentos, que são destinados à merenda escolar, além de conscientizar os pequenos sobre sustentabilidade e alimentação saudável”, explica Jéssica Silva, docente do curso de Engenharia Agronômica e responsável pela ação.

Além disso, a relação entre universitários e comunidade abre espaço para que os jovens conheçam outra realidade e inspirem os pequenos. “Um dos objetivos da iniciativa é engajar os estudantes socialmente e desenvolver profissionais conscientes, para além do mercado de trabalho. É um sucesso que se repete há quatro anos e temos retornos muito positivos da direção das escolas e de organizações que já receberam a horta”, pontua Tamara Nanni, coordenadora do Laboratório de Inovação Social do Centro Universitário Facens.

Para o diretor do CEI-51, Ademar Benedito Ribeiro da Mota, “o projeto ‘Nossa Horta, Nosso Futuro’ trouxe valiosos benefícios para a escola, como a promoção da educação ambiental e a consciencialização sobre a importância de manter uma alimentação saudável, além do desenvolvimento de habilidades socioemocionais para as crianças atendidas.”

O “Nossa Horta, Nosso Futuro” também se destaca por ser uma iniciativa de longo prazo, podendo ser estendida a novas turmas. E os alunos funcionam como multiplicadores, em suas famílias. Projeto semelhante já foi implantado, por exemplo, no CEI-126 – “Fausto Pará Filho”, no Conjunto Habitacional Herbert de Souza, além de em outras instituições.