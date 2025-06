Prefeitura promove curso de primeiros socorros nas escolas municipais – Prefeitura Estância Turística Guaratinguetá

A Prefeitura de Guaratinguetá, por meio da Secretaria da Educação, iniciou um ciclo de formações práticas em primeiros socorros para profissionais da rede municipal de ensino. A iniciativa é realizada em parceria com o Corpo de Bombeiros e faz parte do calendário de formação continuada da Secretaria.

A primeira capacitação aconteceu na última terça- feira, 24 , na escola municipal Germano Antunes de Figueiredo, no Jardim do Vale, reunindo educadores, gestores e colaboradores. Durante a atividade, foram ensinados procedimentos essenciais em casos de acidentes, desmaios e engasgos, com demonstrações práticas conduzidas pelos bombeiros.

Segundo o Ministério da Saúde, mais de 80% dos casos de asfixia por engasgo acontecem com crianças menores de 7 anos. Por isso, a participação da Prefeitura, do Corpo de Bombeiros e das escolas é fundamental para garantir mais segurança no ambiente escolar.

O curso será realizado em todas as escolas e creches municipais nas próximas semanas, promovendo uma cultura de prevenção, cuidado e valorização da vida.