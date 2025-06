Prefeitura intensifica fiscalização contra maus-tratos animais e apura mais de 400 denúncias

A Prefeitura de João Pessoa, por meio da Secretaria de Cuidado e Proteção Animal (Secupa), realizou 407 fiscalizações nos últimos meses para apurar denúncias de maus-tratos contra animais em diversos bairros da Capital. A ação abrangeu regiões como Alto do Mateus, Bancários, Costa e Silva, Jaguaribe, Cruz das Armas, Cuiá, Ernesto Geisel, Mangabeira, Valentina Figueiredo e Torre, reforçando o compromisso da gestão municipal com o bem-estar animal.

De acordo com o secretário Guga Pet, a Secupa segue rigorosamente as diretrizes de proteção animal, assegurando a aplicação da legislação vigente. “Nossa missão é garantir que os animais sejam tratados com dignidade, agindo de forma preventiva e, quando necessário, punitiva”, destacou.

O trabalho da Secupa é realizado em quatro etapas: recebimento de denúncias pelo aplicativo João Pessoa na Palma da Mão; avaliação veterinária para verificar as condições do animal; diligência in loco pela equipe técnica; resgate e medidas administrativas, se necessário.

A equipe da Secupa conta com profissionais especializados, como os médicos veterinários Hislayny Lisboa e Franklin Belmont, que atuam com foco na conscientização dos tutores. Em casos confirmados de maus-tratos, no entanto, são tomadas as medidas cabíveis, incluindo advertências, multas e outras sanções previstas em lei. “Nosso trabalho começa com a educação, mas não toleramos negligência. A prioridade é assegurar o bem-estar dos animais em João Pessoa”, reforçou a veterinária Hislayny Lisboa.

Como denunciar? – Denúncias podem ser feitas de forma rápida e sigilosa: Baixe o aplicativo ‘João Pessoa na Palma da Mão’ (disponível para Android e iOS); acesse a aba ‘Serviços’ e selecione ‘Bem-Estar Animal’; escolha a opção ‘Denúncia de Maus-Tratos’.

Preencha o relato com detalhes, localização e, se possível, anexe fotos ou vídeos. Envie e acompanhe o andamento pelo próprio aplicativo no celular.

Combate à impunidade – A Prefeitura reforça que maus-tratos a animais são crime, conforme a Lei Federal nº 14.064/20, passível de multas e até prisão. Com a facilidade do aplicativo, a expectativa é que mais casos sejam reportados e apurados, assegurando maior proteção aos animais na cidade.