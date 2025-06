Prefeitura inaugura novo Super Posto do Jaé, no Centro Miécimo da Silva, em Campo Grande – Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro

O novo posto vai oferecer mais conforto e uma estrutura mais ampla para os usuários do cartão. Foto: Conrado Portella/Prefeitura

Com o objetivo de oferecer mais conforto e uma estrutura mais ampla, a Prefeitura do Rio vai inaugurar um novo Super Posto de atendimento do Jaé, na quarta-feira (25/06), em Campo Grande. O novo local será no Centro Esportivo Miécimo da Silva, na Rua Olinda Ellis, nº 470, e substitui o antigo posto na Rua Aurélio de Figueiredo.

Em Madureira, também a partir de quarta (25/06), será inaugurado um novo ponto exclusivo para o atendimento de gratuidades no Shopping São Luiz. O posto localizado no Terminal Paulo da Portela continuará em funcionamento, atendendo o público geral.

Os postos funcionarão das 7h às 19h, de segunda a sábado, assim como os demais pontos de atendimento do Jaé na cidade.

A cidade do Rio conta mais com dois Super Postos em funcionamento: no Clube do Servidor, na Cidade Nova, e na Nave do Conhecimento do Engenhão, na Praça do Trem. Na quinta-feira (26/06), a Vila Olímpica de Deodoro também passará a contar com um Super Posto, que tem quatro vezes mais capacidade de atendimento do que os postos convencionais.

Vale ressaltar que o público com direito à gratuidade vai poder se cadastrar no Jaé em qualquer posto de atendimento e sair com o cartão de cor amarela na hora.

A expansão da rede de atendimento inclui mudanças em outras regiões da cidade. A loja de Botafogo foi transferida nesta terça-feira (24/06) para um novo endereço na Rua Dona Mariana, 48. Na Zona Norte, a Arena Jovelina Pérola Negra, na Pavuna, começa a operar como posto de atendimento na sexta-feira (27/06).

A Prefeitura do Rio reforça a orientação para que as pessoas priorizem o atendimento on-line, realizando o cadastro e a solicitação do cartão Jaé diretamente pelo aplicativo. A entrega em domicílio pode ser solicitada pelo app, com isenção da taxa de R$ 7,95 para pessoas com 65 anos ou mais.

Após o cadastramento, o passageiro pode utilizar imediatamente o Jaé por meio do QR Code gerado no aplicativo.

Postos de atendimento do Jaé

Super Postos de Atendimento

Clube do Servidor – Rua Ulysses Guimarães, s/nº – Cidade Nova

Horário: segunda a sábado, das 7h às 19h

Nave do Conhecimento do Engenho de Dentro – Rua Arquias Cordeiro, 1516

Horário: segunda a sábado, das 7h às 19h

Campo Grande – Centro Esportivo Miécimo da Silva – Rua Olinda Ellis, 470

Horário: segunda a sábado, das 7h às 19h

Vila Olímpica de Deodoro – Estrada do Camboatá, s/nº – Deodoro

Horário: segunda a sábado, das 7h às 19h (a partir de quinta-feira, 26/06)

Demais Postos de Atendimento

Botafogo – Rua Dona Mariana, 48

Horário: segunda a sábado, das 7h às 19h (novo endereço a partir de terça-feira, 24/06)

Centro 1 (CASS – Sede da Prefeitura) – Rua Ulysses Guimarães, 2-14 – Cidade Nova

Horário: segunda a sexta, das 9h às 17h (exceto feriados)

Centro 2 (em frente ao metrô Estácio) – Rua Ulysses Guimarães, 16, loja A – Estácio

Horário: segunda a sábado, das 7h às 19h

Terminal BRT Alvorada – Av. das Américas, s/nº – Barra da Tijuca

Horário: segunda a sábado, das 7h às 19h

Terminal BRT Jardim Oceânico – Av. Armando Lombardi, 705 – Barra da Tijuca

Horário: segunda a sábado, das 7h às 19h

Terminal BRT Paulo da Portela – Rua Padre Manso, s/nº – Madureira

Horário: segunda a sábado, das 7h às 19h (a partir de quarta-feira, 25/06, atendimento apenas ao público geral)

Madureira – Shopping São Luiz – Av. Ministro Edgard Romero, 81

Horário: segunda a sábado, das 7h às 19h (exclusivo para gratuidades a partir de quarta-feira, 25/06)

Santa Cruz – Rua Felipe Cardoso, s/nº

Horário: segunda a sábado, das 7h às 19h

Terminal BRT Deodoro – Estrada do Camboatá, 46

Horário: segunda a sábado, das 7h às 19h (funciona até quarta-feira, 25/06, e será substituído pelo Super Posto de Deodoro)

Terminal Pingo D’Água – Estrada da Pedra – Guaratiba

Horário: segunda a sábado, das 7h às 19h

Taquara – Av. Nelson Cardoso, 905 – loja 107

Horário: segunda a sábado, das 7h às 19h

Terminal Gentileza – Av. Francisco Bicalho, São Cristóvão – Loja 32

Horário: segunda a sábado, das 7h às 19h

Arena Jovelina Pérola Negra – Praça Ênio, s/nº – Pavuna

Horário: segunda a sábado, das 7h às 19h (a partir de sexta-feira, 27/06)

Nave do Conhecimento de Padre Miguel – Rua Bom Sossego, 380

Horário: segunda a sábado, das 7h às 19h