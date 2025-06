Prefeitura de Sorocaba inicia construção das UBSs Central Parque e São Conrado – Agência de Notícias

Fotos: Michelle Alves (Secom/Sorocaba)

A Prefeitura de Sorocaba, por meio da Secretaria da Saúde (SES), anunciou, nesta quarta-feira (25), a construção de duas novas Unidades Básicas de Saúde (UBSs) na cidade. Um atenderá no Central Parque, na zona oeste, e a outra, no Jardim São Conrado, na zona norte.

As unidades têm como objetivo ampliar e melhorar o atendimento à população local, com foco na eficiência, humanização e resolução de demandas de saúde.

A UBS Central Parque, que será construída na Rua Nicolau Elias Tibechereny, atenderá parte da população atualmente assistida pelas UBSs Marcia Mendes e Sorocaba I e a UBS Jardim São Conrado, situada na Rua Arthur Cagliari, será responsável pela redistribuição dos usuários situados entre as UBSs Laranjeiras e Mineirão.

O investimento nas novas UBSs será financiado por recursos provenientes do Novo Programa de Aceleração ao Crescimento (PAC) Saúde, com contrapartida do município. A UBS Central Parque terá um orçamento aproximado de R$ 5,2 milhões, enquanto a UBS Jardim São Conrado contará com um valor de R$ 5,3 milhões para sua construção, com o Município responsável pelo custeio de equipamentos, recursos humanos e manutenção do funcionamento.

“Esse é mais um importante passo dado em prol da saúde para população, que passará a contar com mais essas duas UBSs atendo duas importantes regiões da cidade. Além disso, também estamos ampliando a oferta de procedimentos eletivos com parcerias a fim de reduzir a demanda em Sorocaba”, disse o prefeito Rodrigo Manga.

As unidades serão construídas com área de 1.000 m², com sala de espera, educação e saúde, ginecologia, odontologia, esterilização, coleta de exames, de gestão, além de almoxarifado, sanitários e seis consultórios. A execução da obra do Central Parque será realizada pela Vigent Construções e do Jardim São Conrado pela Damo Engenharia e Construções.

Estiveram presentes na solenidade da manhã, no Central Parque, os secretários de Serviços Públicos e Obras (Serpo), Darwin de Almeida Rosa, de Parcerias (Separ), Jessica Pedrosa, do Gabinete Central, Evandro Bueno, e representando a Secretaria da Saúde a coordenadora técnica da Atenção Primária Thassia Puertas. Também marcaram presença os representantes da Vigent Construções, a gestora de obras Patrícia Lechner e o engenheiro Ítalo Freire, além dos vereadores Cláudio Sorocaba e Henri Arida, o líder comunitário Milego e os diretores da Associação do bairro Piazza di Roma, Fátima Benz e Horácio da Silva.

À tarde, no Jardim São Conrado, prestigiaram o evento, além dos secretários Darwin, Jessica e Evandro, os secretários da Saúde (SES), Dra. Priscila Feliciano, da Mulher (Semul), Rosângela Perecin e de Habitação (Sehab), Sérgio Barreto. Também marcaram presença a vereadora Fernanda Garcia, os líderes comunitários Alan Calixto, Rodrigo e Dona Tata, além do representante da Damo Engenharia e Construções Giovanni Dalla Mora.