Patrulha Maria da Penha completa 6 anos de proteção às mulheres

Nesta quarta-feira (25), a Patrulha Maria da Penha completou 6 anos de atuação em São José dos Campos. Desde sua criação, em junho de 2019, o programa já realizou 1.399 atendimentos a mulheres vítimas de violência doméstica, resultando na prisão de 99 agressores por descumprimento de medidas protetivas.

Atualmente, mais de 140 mulheres estão sob acompanhamento ativo da equipe. A iniciativa da Prefeitura é executada pela Guarda Civil Municipal (GCM) e tem como principal objetivo garantir a segurança de mulheres com medidas protetivas determinadas pela Justiça, prevenindo a reincidência da violência e promovendo um ambiente mais seguro e acolhedor.

Ana Paula, de 53 anos, é assistida desde 2021 e testemunha se sentir acolhida e protegida pelo programa. “Todas as vezes em que precisei fui prontamente atendida, sou muito grata por este trabalho da Patrulha Maria da Penha, por me sentir protegida”, afirmou.

A Patrulha

As equipes da GCM realizam visitas regulares às vítimas e patrulhamento preventivo nos locais que elas frequentam, com foco no cumprimento das medidas judiciais. As viaturas não possuem identificação externa e contam com guardas femininas, o que proporciona mais sigilo e empatia no atendimento.

Além disso, as mulheres atendidas recebem um dispositivo de emergência (botão do pânico), que emite um alerta direto ao Centro de Segurança e Inteligência (CSI) da Prefeitura. Quando acionado, uma equipe da Patrulha é imediatamente mobilizada para prestar o atendimento necessário.

Integração

O programa é referência na atuação integrada e funciona em parceria com a Vara de Violência Doméstica e Familiar do município, Delegacia de Defesa da Mulher (DDM), Ministério Público do Estado de São Paulo (por meio de convênio firmado na atual gestão), além das secretarias de Saúde e de Apoio ao Cidadão.

Todos os dias, a Vara de Violência Doméstica informa à GCM os casos que necessitam de monitoramento e fiscalização, garantindo respostas rápidas e efetivas aos chamados e prevenindo novas agressões.

Com tecnologia, acolhimento e trabalho conjunto, a Patrulha Maria da Penha reafirma o compromisso de proteger vidas e combater a violência contra a mulher em São José dos Campos.

Como pedir ajuda:

– Botão do pânico: disponível para mulheres já cadastradas no programa.

– Demais casos de risco: a população pode acionar a GCM pelo 153 ou a Polícia Militar pelo 190.



