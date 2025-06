“Palco Livre – Dia Mundial do Rock” acontece no Shopping Cidade Sorocaba no dia 5 de julho – Agência de Notícias

A população poderá participar, no dia 5 de julho, das 16h às 21h, do “Palco Livre – Dia Mundial do Rock”, que acontecerá na Arena Cultural do Shopping Cidade Sorocaba. O evento gratuito celebra a força e diversidade do rock com uma programação musical de artistas regionais.

Promovida pela Prefeitura de Sorocaba, por meio da Secretaria de Cultura (Secult), em parceria com o Shopping Cidade Sorocaba, a iniciativa busca valorizar os talentos da região e proporcionar um espaço democrático para a expressão artística e musical, promovendo cultura e entretenimento de qualidade em um ambiente acessível e familiar.

A programação reúne três apresentações de artistas regionais que representam a energia do rock’n’roll sorocabano. Além das bandas Encore e Fire Bones, entre os destaques está a banda The RoadRunners, referência no cenário local com som autoral que mescla southern rock e clássicos do gênero, celebrado mundialmente no dia 13 de julho.

O shopping está localizado na Avenida Itavuvu, 3.373, no Jardim Santa Cecília. A Arena Cultural fica na Praça de Alimentação do estabelecimento, no piso L2.