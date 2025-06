Ouvidoria Itinerante da Prefeitura de Nova Iguaçu inicia programa para receber demandas da população

A Prefeitura de Nova Iguaçu está mais perto do cidadão. Nesta segunda-feira (23), a Secretaria Municipal de Atendimento Geral e Ouvidoria (SEMAGO) deu início ao seu programa de Ouvidoria Itinerante. O objetivo é descentralizar o atendimento, até então oferecido de forma presencial exclusivamente na sede do governo municipal, levando-o às ruas da cidade.

O programa permite à população acesso aos mesmos serviços oferecidos na Central de Atendimento ao Contribuinte (CAC), como realização de cadastros, Imposto Predial e Territorial Urbano (IPTU) e isenção de impostos. Também é possível solicitar ações como tapa buraco, desobstrução de esgoto, iluminação pública, desocupação de solo público, saneamento básico, entre outros.

No primeiro dia de atendimento itinerante, a tenda da Ouvidoria foi montada na Rua Shirley Tinoco, em frente à Praça Vila Tânia, no bairro Ouro Verde, na região de Comendador Soares. Cerca de 60 pessoas foram ao local buscar algum tipo de serviço. Uma delas foi a dona de casa Solange da Silva Melo, de 50 anos. Com o IPTU atrasado, ela buscou informações para poder regularizar a situação.

“Fiz um parcelamento e não consegui pagar, pois estou sem trabalhar. Vim aqui hoje para me informar sobre o que é necessário para quitar a dívida”, disse Solange, que saiu satisfeita com o atendimento. “Esta ouvidoria itinerante é muito boa para quem mora longe do Centro e não tem tempo de ir à prefeitura”, completou.

Também morador de Ouro Verde, Wallifer Jesus Costa Ramos, de 29 anos, aproveitou a visita da equipe da SEMAGO para relatar um problema em uma rua do bairro. “Tem um bueiro aqui no bairro que está com o ralo quebrado e pode causar um acidente. Então vim aqui fazer este registro e solicitar o reparo”, disse Wallifer, que trabalha em um lava-jato próximo ao local.

“Com as solicitações dos moradores em mãos, vamos encaminhar para as secretarias responsáveis para que as demandas sejam resolvidas de uma maneira mais rápida, sempre levando em consideração as suas complexidades dos pedidos”, afirma o secretário da SEMAGO, Ricardo Rosas. “Nova Iguaçu tem uma extensão territorial muito grande, então iremos levar a Ouvidoria Itinerante para mais perto da população, reduzindo a distância entre a sociedade e o governo. Com isso, iremos desburocratizar o atendimento e facilitar o acesso dos moradores aos serviços prestados pela prefeitura”.

A próxima edição do Programa Ouvidoria Itinerante será nesta quinta-feira (26), na Praça de Jardim Alvorada, no bairro de mesmo nome, também na região de Comendador Soares, a partir das 10h.