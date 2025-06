Museu Vivo terá festa junina com direito a dança de quadrilha

Avelino Israel





Fundação Cultural Cassiano Ricardo

As festas juninas são destaque em praticamente todo o Brasil nesta época do ano. Em São José dos Campos, particularmente no Museu do Folclore, ela estará presente no Museu Vivo do próximo domingo (29), dia de São Pedro e São Paulo, dois dos 4 santos católicos celebrados em junho. O encontro terá, inclusive, dança de quadrilha.

A vivência acontecerá das 14h às 17h e reunirá, na área externa do museu, representantes da cultura popular regional nas áreas do artesanato, culinária e música, que compartilharão com o público seus saberes e fazeres.

No comando da música

Grupo Mineirinho, Paulista e Cia | Foto: Divulgação

Pela primeira vez no Museu Vivo, o grupo Mineirinho, Paulistinha e Cia comandará a música durante a festa. O quarteto é formado pelo casal Rubens Rosa Pompeu e Efigênia Moura Pompeu e os amigos José Maria Cardoso e Terezinha do Nascimento Pires Silva. Juntos, harmonizam vozes e violões.

Rubens e Efigênia começaram na música informalmente, na década de 60, quando formaram a dupla Mineirinho e Paulistinha. Também participaram da Folia de Reis Esplendor do Oriente e do grupo de violas Saudades da Minha Terra, onde conheceram Cardoso e Terezinha, formando o grupo atual.

Dança de quadrilha

Arlete de Souza | Foto: Divulgação

Para completar a música junina, nada melhor que uma boa dança de quadrilha, que no domingo será comandada por Arlete de Souza, natural de Guarulhos e moradora de São José há 43 anos. Ela conta que aprendeu a dançar e comandar a apresentação junina quando morava em Santos, vendo os amigos fazerem.

Hoje, Arlete conduz as quadrilhas nas Casas do Idoso da Prefeitura e na escola em que estuda violão, no bairro onde mora. Ela também participa da atividade Roda de Fazeres do Museu do Folclore, realizada às quintas-feiras, das 14h às 16h.

Receita de cocada

Patrícia Nogueira | Foto: Divulgação

Na culinária, a joseense Patrícia Aparecida Nogueira compartilhará sua receita de cocada, que aprendeu a fazer há mais de 20 anos. “Foi com a esposa de um vendedor de cocadas que ficava no Parque Santos Dumont, e ao longo dos anos acrescentei alguns segredos à receita original. Até hoje é uma sobremesa bastante requisitada pelos meus amigos.”

Patrícia foi convidada a participar de uma edição do Museu Vivo no ano passado, mas por conta de muitas chuvas a vivência precisou ser cancelada. Desta vez a previsão é de tempo bom para domingo e sua cocada poderá ser saboreada.

Tapeçaria em juta

Maria Regina | Foto: Divulgação

“Comecei a desenvolver a técnica de tapeçaria em juta espontaneamente, mas tenho como referência a costura da minha mãe”, conta a joseense Maria Regina Camargo Carvalho Domingues, que estará presente no Museu Vivo de domingo.

Regina trabalha com tapeçaria há 20 anos e conta que as peças que faz têm temas geométricos e coloridos. Antes de voltar para São José, em 2016, ela morou no Rio de Janeiro e Belo Horizonte, além de outras cidades.

Gestão

O Museu do Folclore é um espaço da Fundação Cultural Cassiano Ricardo que funciona no Parque da Cidade desde 1997. Sua gestão é feita pelo CECP (Centro de Estudos da Cultura Popular), organização da sociedade civil sem fins lucrativos, com sede em São José dos Campos

Museu do Folclore



MAIS NOTÍCIAS



Fundação Cultural Cassiano Ricardo