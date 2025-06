Karatê de São José brilha no Paulista Open com 12 medalhas

Nei José Sant’Anna





A equipe de karatê São José/Atleta Cidadão teve uma atuação de destaque no Campeonato Paulista Open 2025, realizado no sábado (21), nas instalações da Faculdade UNiBAN, em São Paulo. Os atletas joseenses conquistaram 12 medalhas em um evento que reuniu cerca de 1.600 competidores de diversos municípios do Estado de São Paulo.

Representando a cidade com 18 atletas da categoria kyu abaixo (faixas branca a verde), o time joseense demonstrou força tanto nas disputas de luta (shiai) quanto nas apresentações técnicas (kata).

Na modalidade shiai, São José faturou duas medalhas de ouro, com Matheus Machado e Gabrielle Borges. A prata ficou com Kethelyn Silva, Gabriele Maria, Laura Maria e Tiago Peixoto. Completando o pódio, os atletas Gabrielle Lima, Andressa Gregório, Lívia Neves e Breno Miguel conquistaram medalhas de bronze.

Já na categoria kata, foram mais duas medalhas para São José: prata para Laura Maria e bronze para Gabrielle Borges, que subiu ao pódio em duas modalidades diferentes.



