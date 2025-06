Formatura do Proerd reúne mais de mil alunos em São José

Fernanda Niquirilo





O Parque de Inovação Tecnológica (PIT) recebeu na segunda-feira (23) um público especial. Cerca de 1.200 estudantes do 5º ano do ensino fundamental das redes pública e particular de ensino de São José dos Campos participaram da cerimônia de formatura do Proerd (Programa Educacional de Resistência às Drogas e à Violência).

O evento foi realizado em dois períodos, manhã e tarde, e contou com a presença de familiares, professores, gestores escolares e oficiais da Polícia Militar. Promovido em parceria entre a PM e as escolas, o Proerd é reconhecido pela contribuição na formação cidadã dos alunos, com foco na prevenção ao uso de drogas, promoção da empatia e no fortalecimento de vínculos entre escola, família e comunidade.

A cerimônia foi conduzida pelo tenente-coronel PM Edmilson Mendes Ribeiro, comandante do 46º Batalhão de Polícia Militar do Interior, e pelo capitão PM Marcelo Augusto dos Santos Campos Marinho, da 1ª Companhia da Zona Leste. Representando cada turma, um aluno e um professor subiram ao palco para receber uma medalha simbólica, como reconhecimento pela participação e empenho durante os quatro meses de atividades do programa.

Outro momento marcante foi a apresentação da tradicional música do Proerd, cantada em coro pelos alunos, que entoaram os versos com entusiasmo e orgulho. O canto coletivo emocionou pais e professores, que acompanharam de pé, muitos deles registrando o momento com fotos e vídeos.

Protagonistas na jornada

Os representantes de cada turma receberam medalhas | Foto: PMSJC

A programação reuniu alunos das escolas municipais Iracema Ribeiro de Freitas, Waldemar Ramos, Possidônio Salles, Luiza Maria Cavalcanti Guratti, Maria Amélia Wakamatsu, Silvana Maria Ribeiro de Almeida, Arlete Eloisa Ferreira Teixeira, além das estaduais Dinorá Pereira Ramos Brito, José Mariotto Ferreira e Xenofontes Strabão de Castro e dos colégios Encantado e Inspire.

“Eu aprendi que a gente pode fazer escolhas melhores e ajudar os outros também, o Proerd vai ajudar várias pessoas porque as drogas são capazes de destruir vidas e famílias”, afirmou a estudante Ester Rodrigues, do 5º ano da Emefi Iracema Ribeiro de Freitas. “É muito bom ter Proerd na escola, a minha turma amou fazer e acho que devia ter em todas as escolas.”

Sophia Fernandes, aluna do 5º ano na Emefi Luiza Maria Cavalcanti Guratti, viveu a experiência do programa pela segunda vez. “Mudei de escola este ano e fiquei muito feliz que aqui também tem Proerd”, disse. “Aprendi de novo que é importante pensar antes de agir e que temos apoio dos professores e da família para fazer o que é certo. Muitos jovens hoje estão destruindo suas vidas, suas famílias, sua saúde por conta das drogas e do álcool. Então, acho que é muito importante a gente já saber sobre isso, para termos futuramente uma mente aberta e saber o que não usar.”

Cidadania e prevenção

Segundo a coordenadora pedagógica Carla Bueno, da Emefi Luiza Maria, o programa já faz parte da rotina da escola, que foi inaugurada há quatro anos. “Desde o início temos o Proerd e, nesses anos, já ouvimos pais nos dizendo que mudaram hábitos por causa dos filhos. Um pai contou que o filho pediu para ele parar de fumar e ele conseguiu. O impacto do programa vai muito além da sala de aula.”

As aulas do Proerd foram ministradas por policiais militares capacitados, que acompanharam os alunos em encontros semanais. Mais do que alertar sobre os riscos das drogas e da violência, o programa ensina habilidades para a vida, como autocontrole, empatia, tomada de decisões responsáveis e fortalecimento dos laços familiares e escolares.

Entre os objetivos do Proerd, está o ensino de boas estratégias de tomada de decisão, que ajudam os estudantes a desenvolver habilidades que permitam conduzir as próprias vidas de maneira segura e saudável. As estratégias são voltadas à capacitação do jovem para fazer escolhas saudáveis e livres do abuso de drogas, violência e de outros comportamentos perigosos.

O programa trabalha ainda questões de civismo, cidadania e valores humanos. O Proerd foi criado em 1983 nos Estados Unidos e chegou ao Brasil em 1992. Em São José, funciona há cerca de 24 anos.



