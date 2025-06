Festival de Milho da Cecaf movimentou R$ 584 mil com a venda de milho, comidas típicas e artesanato

24/06/2025 |

A nona edição do Festival de Milho da Central de Comercialização da Agricultura Familiar (Cecaf), localizada na Avenida Hilton Souto Maior, no bairro José Américo, entre os dias 19 e 23 de junho, movimentou R$ 584 mil com a venda de milho, comidas típicas e artesanato. Os dados foram divulgados nesta terça-feira (24), pela Secretaria de Desenvolvimento Urbano de João Pessoa (Sedurb-JP).

“O evento foi um sucesso absoluto. Foram vendidas mais de 13 mil mãos de milho, ultrapassando os números do ano passado (10 mil) e totalizando cerca de 676 mil espigas comercializadas ao preço médio de R$ 45 (a mão). O Festival do Milho da Cecaf já se consolidou no calendário junino dos pessoenses que procuram os produtos da época”, ressaltou o diretor do espaço, Roberto Filho.

Ele destacou ainda que, além do milho, a gastronomia também teve uma procura alta com mais de R$ 15 mil em vendas e R$ 7 mil em artesanato e outros produtos. Durante todos os dias, a feira tradicional da Cecaf funcionou normalmente, com mais de 2 toneladas de produtos da agricultura familiar vendidos.

“Tudo isso mostra a importância da Cecaf para João Pessoa, principalmente, por ser um lugar de venda dos produtos da agricultora familiar, valorizando a cultura nordestina e fortalecendo os agricultores paraibanos. E a recepção foi ao som do autêntico forró pé de serra”, afirmou Roberto Filho, acrescentando que os consumidores são atraídos pela qualidade dos produtos e pelos preços acessíveis.

Serviço – A Central de Comercialização da Agricultura Familiar (Cecaf) está localizada na Avenida Hilton Souto Maior, 1.112, bairro José Américo.