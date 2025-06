Festival da Paz deve reunir 15 mil pessoas em Ubatuba – Prefeitura Municipal de Ubatuba

Ubatuba receberá, nos dias 3, 4 e 5 de julho, mais uma edição do Festival da Paz: um evento tradicional do calendário cristão local. Realizado pelo Conselho de Pastores de Ubatuba em parceria com a prefeitura, por meio da Secretaria de Turismo (Setur) e da Fundação de Arte e Cultura (Fundart), o festival acontece na Praça de Eventos da avenida Iperoig com o tema “Não é palco, é altar”.

Com caráter evangelístico, missionário e social, o Festival da Paz reúne entidades sem fins lucrativos e é aberto a toda a população. A programação inclui apresentações de artistas reconhecidos no cenário gospel nacional, como Samuel Messias e Gisele Nascimento, além de músicos locais selecionados por meio de audições.

Durante os três dias de evento, o público também contará com uma área de alimentação com barracas organizadas por congregações da cidade, funcionando das 18h às 23h. A expectativa dos organizadores é reunir cerca de 15 mil pessoas ao longo da programação.

“Este ano, o evento terá como novidade uma ação de arrecadação de alimentos. A meta é reunir uma tonelada de donativos, que serão destinados a instituições de Ubatuba”, afirmou o presidente do Conselho de Pastores, pastor Luciano Braga.