Eventos solidários em parceria com o Fundo Social arrecadam 10 toneladas de alimentos para a campanha “A Fome não é Fake!”

Foto: Fundo Social de Solidariedade/Divulgação

A Prefeitura de Sorocaba, por meio do Fundo Social de Solidariedade (FSS), comprova, mais uma vez, que o trabalho social sério traz resultado. A partir da parceria com eventos realizados por instituições filantrópicas ou junto à iniciativa privada, acontecem significativas arrecadações de alimentos para a campanha permanente do Fundo Social de Sorocaba, “A Fome não é Fake!”. Foi o que aconteceu recentemente com dois eventos realizados no município e que conseguiram arrecadar um total de 10 toneladas de alimentos.

As ações foram um evento de Cross Fit, na Arena Sorocaba, e mais a festa da Atlética Araras, que reverteram esse volume de doações ao Fundo Social. Assim, com o apoio da Secretaria da Cidadania (Secid), será possível continuar ajudando muitas famílias do município em situação de vulnerabilidade social e também para instituições beneficentes que atuam em Sorocaba.

“Essas iniciativas mostraram que, quando há engajamento e seriedade, a união entre diversão, esporte e solidariedade gera resultados concretos na arrecadação de alimentos para aqueles que mais precisam”, afirma a primeira-dama e presidente do Fundo Social de Solidariedade, Sirlange Frate Maganhato. “É importante valorizar e exaltar essas parcerias que funcionam e acabam inspirando outras ações semelhantes em nossa cidade”, finaliza.

O Fundo Social de Solidariedade está localizado no 4º andar do Paço Municipal, na Av. Engenheiro Carlos Reinaldo Mendes, 3.041, no Alto da Boa Vista. O telefone para mais informações é o (15) 3238-2503.