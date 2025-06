Estudante do IFSP participa de intercâmbio internacional pelo programa Cidadão Global-Conif – IFSP

Conhecida entre os amigos e familiares apenas como Kimi, a estudante também ressaltou os desafios pessoais do intercâmbio. “Morar sozinha em outro país foi incrível, mesmo que eu dividisse casa com outras quatro meninas. Mesmo sem sair tanto de casa, foi uma imersão cultural. Conheci muitas pessoas, aprendi muita coisa e isso abriu meus horizontes. É difícil descrever tudo que vivi, mas tudo isso tornou a experiência única”, completou.

O grupo foi selecionado por meio de edital publicado pelo Conif em 2024, e o intercâmbio teve início em março deste ano. Todos os custos do projeto, como passagens aéreas, seguro viagem, passaporte e bolsa de estudos, foram financiados pelo Conselho. A recepção na instituição colombiana foi viabilizada por meio de parceria com a Asociación Colombiana de Instituciones de Educación Superior (ACIET).

Os critérios de seleção incluíam ter, no mínimo, 18 anos até a data da publicação do resultado final do edital e não ter sido contemplado em edições anteriores de programas de intercâmbio do Conif. As candidatas também passaram por entrevistas virtuais para avaliação de proficiência em língua estrangeira.

Documentário

Antes de retornarem a suas casas, as estudantes estiveram no escritório do Conif, em Brasília, onde gravaram entrevistas para um documentário sobre o projeto, que será lançado durante a Reditec 2025, em Bonito (MS). Em sua entrevista, Ingredy Gabriella deixou um recado aos estudantes da Rede Federal que desejam participar de programas de mobilidade acadêmica: “Não tenham medo quando surgirem os editais. Não tenham receio de se arriscar ou de deixar algo para trás porque, na verdade, nada fica para trás. Cada passo é um avanço”, afirmou.