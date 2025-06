Em plena expansão, Inocência vai receber obras de pavimentação e drenagem em loteamento e distrito

Recebendo investimento bilionários na área da celulose, a cidade de Inocência apresentou os projetos de infraestrutura para 2025, que terão o apoio e parceria do Governo do Estado. Ficou definido de imediato a pavimentação e drenagem do Loteamento Zé Dias da Silva e do distrito São Pedro.

A reunião com o governador Eduardo Riedel ocorreu nesta terça-feira (24), pelo programa MS Ativo. “Inocência recebe grandes investimentos privados, mas está sentindo na pele o processo acelerado deste crescimento. Chegou o momento de ouvir o prefeito e vereadores sobre as novas demandas, para definirmos os projetos principais. Vamos fazer por ordem de prioridade”, afirmou o governador.

O prefeito Antônio Ângelo Garcia, o Toninho da Cofapi, fez uma apresentação dos projetos e obras que o município precisa e neste momento ficou acertado a pavimentação e drenagem do Loteamento Zé Dias da Silva e do distrito São Pedro. Este último em formato de parceria do Estado com o município.

“Inocência só tem a agradecer tudo que o Estado está fazendo pela cidade. São Investimentos importantes que levam resultados para população. Com esta nova realidade, a cidade precisa de uma atenção especial”, destacou o prefeito.

Também participaram da reunião a senadora Tereza Cristina, os deputados federais Geraldo Resende e Beto Pereira, os deputados estaduais Paulo Corrêa, Rinaldo Modesto, Junior Mochi, Pedro Caravina, Jamilson Name, Zé Teixeira e Mara Caseiro. Além do vice-governador Barbosinha e dos secretários estaduais Jaime Verruck (Semadesc), Guilherme Alcântara (Seilog) e Eduardo Rocha (Casa Civil).

Leonardo Rocha, Comunicação do Governo de MS

Fotos: Álvaro Rezende