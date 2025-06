Conferência de Assistência Social será nesta quarta e quinta

Cláudio Souza





A Prefeitura de São José dos Campos realizará nesta quarta (25), das 13h às 17h, e quinta-feira (26), das 8h às 17h, a 14ª Conferência Municipal de Assistência Social com a participação de 200 inscritos. O evento será no Cefe (Centro de Formação do Educador), localizado na avenida Olivo Gomes, 250, em Santana, na região norte.

Com o tema “20 anos do Suas: Construção, Proteção Social e Resistência”, o objetivo é promover e ampliar a participação da sociedade civil organizada na formulação e implementação de políticas públicas de apoio social ao cidadão.

Serão discutidas e deliberadas propostas para melhorar a vida dos munícipes, com foco na proteção social, inclusão, justiça social, democracia, respeito e garantia de direitos.

Durante a conferência, haverá apresentação do Coral das quatro Casas do Idoso e teatro musical com munícipes atendidos pela Asin (Associação Síndrome de Down), parceira da Prefeitura, que prometem emocionar o público.

Proteção social

A assistente social e advogada Margarida Maranhão, ex-diretora de Desenvolvimento Social de São José e servidora aposentada após 32 anos de trabalho na Prefeitura, ministrará palestra sobre o tema da conferência.

Ela também fornecerá informações sobre os cinco eixos temáticos, que são:

• Universalização do Suas: Acesso Integral com Equidade e Respeito às Diversidades

• Aperfeiçoamento Contínuo do Suas: Inovação, Gestão Descentralizada e Valorização Profissional

• Integração de Benefícios e Serviços Socioassistenciais: Fortalecendo a Proteção Social, Segurança de Renda e a Inclusão Social no Suas (Sistema Único de Assistência Social)

• Gestão Democrática, informação no Suas e comunicação transparente: fortalecendo a participação social no Suas

• Sustentabilidade Financeira e Equidade no Cofinanciamento do Suas

Propostas e delegados

Serão realizadas discussões sobre os cinco eixos temáticos, com a participação de 40 representantes do poder público e da sociedade civil organizada em cada um.

Nas mesas redondas de debates, serão aprovadas as propostas e eleitos os delegados de São José para as conferências regional e nacional, que serão realizadas ainda neste ano.

As propostas que serão aprovadas saíram das quatro pré-conferências realizadas neste mês e em maio nas Casas do Idoso, com a participação de 400 munícipes.

Apoio social

São José dos Campos conta com uma ampla e bem estruturada rede de apoio social, proteção e garantia de direitos para quem mais precisa, com ações realizadas ao longo de todo o ano, em parceria com o CMAS (Conselho Municipal de Assistência Social).

Entre os serviços oferecidos, destacam-se as rondas sociais 24 horas e o acolhimento humanizado para moradores em situação de rua, em abrigos com equipes multidisciplinares e infraestrutura completa.

A Prefeitura disponibiliza nove Cras (Centros de Referência de Assistência Social), que são as portas de entrada para o acesso dos munícipes a benefícios sociais municipais, estaduais e federais.

A rede de apoio social também conta com três Creas (Centros de Referência Especializados de Assistência Social), com equipe multidisciplinar para o atendimento de pessoas que tiveram seus direitos violados.

Por meio da Secretaria de Apoio Social ao Cidadão, a Prefeitura mantém ainda 55 convênios com OSCs (Organizações da Sociedade Civil) para a oferta de serviços sociais nos bairros, ampliando as opções de assistência e proporcionando atividades de lazer. Atualmente, são realizados cerca de 11 mil atendimentos por mês.



