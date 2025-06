Caracol ganha pavimentação e recapeamento para qualificar infraestrutura urbana do município

Para melhorar a infraestrutura urbana, as lideranças de Caracol se reuniram com o governador Eduardo Riedel na terça-feira (24). Foram apresentados os projetos e prioridades do município. Ficou definido que o Estado vai realizar a pavimentação e drenagem do Residencial Antonito Jarson e da Estrada do Taquara. Também será feito o recapeamento de 44 quadras da cidade.

A reunião faz parte do programa MS Ativo, que visa colocar em prática a gestão municipalista do Governo do Estado. O conceito é ouvir os prefeitos e vereadores de cada cidade para definir as novas obras e investimentos. Assim atende as demandas efetivas da população.

“O programa já realizou uma série de investimentos e chegou o momento de voltar a sentar com as lideranças para definirmos o futuro da cidade. Que obras são prioridades. Conheço bem Caracol, hoje é uma cidade com pavimentação, novos empregos, escolas reformadas e saneamento em expansão. Agora juntos vamos viabilizar os novos projetos”, afirmou o governador.

O prefeito Neco Pagliosa destacou que esta boa relação com o Estado traz resultados positivos à população. Entre as obras está a pavimentação e drenagem do Residencial Antonito Jarson e da Estrada do Taquara, que é um importante acesso na região. Já o recapeamento das ruas visa recuperar as vias que ficaram danificadas devido as chuvas.

Também participaram da reunião os deputados federais Beto Pereira e Geraldo Resende, os deputados estaduais Zé Teixeira, Renato Câmara, Márcio Fernandes, Mara Caseiro e Rinaldo Modesto, além do vice-governador Barbosinha e dos secretários Guilherme Alcântara (Seilog) e Eduardo Rocha (Casa Civil).

Leonardo Rocha, Comunicação do Governo de MS

Fotos: Bruno Rezende