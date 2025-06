Campanha Inverno Solidário arrecada agasalhos e cobertores. Saiba como participar – Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro

A campanha Inverno Solidário vai até 18 de julho – Divulgação

A Secretaria Municipal de Assistência Social (SMAS) está arrecadando agasalhos, cobertores, meias e roupas de frio em bom estado para ajudar a proteger quem mais precisa neste inverno. As doações da campanha Inverno Solidário, que vai até 18 de julho, podem ser entregues em diversos pontos da cidade, como shoppings, clubes, universidades, órgãos públicos e outros locais parceiros. A lista completa de endereços está disponível no site da secretaria e nas redes sociais (@smasrio).

Mais vagas de acolhimento

Além da campanha de arrecadação, a SMAS vai reforçar a oferta de vagas em unidades de acolhimento da rede socioassistencial, com ajuda de parceiros da iniciativa privada, garantindo mais proteção e cuidado. Serão abertas, a partir de julho, 200 vagas extras de pernoite para homens e mulheres de qualquer idade, além das que já são oferecidas no dia a dia. Os acolhidos terão direito a alimentação, kit de higiene, cobertor e roupa de cama.

Onde doar na campanha Inverno Solidário

– Shopping Leblon: Avenida Afrânio de Melo Franco, 290 – Leblon

– Norte Shopping: Avenida Dom Hélder Câmara, 5.474 – Cachambi

– Shopping do Méier: Rua Dias da Cruz, 255 – Méier

– Madureira Shopping: Estrada do Portela, 222 – Madureira

– Shopping Via Brasil: Rua Itapera, 500 – Irajá

– Sede da OAB-RJ: Avenida Marechal Câmara, 150 – Centro

– OAB Ilha do Governador: Rua Âncora, 4 – Cocotá

– Jequiá late Clube: Praia do Zumbi, 28 – Zumbi, Ilha do Governador

– Associação Atlética Portuguesa: Rua Haroldo Lobo, 400 – Portuguesa, Ilha do Governador

– Esporte Clube Jardim Guanabara: Praça Jerusalém, 33 – Jardim Guanabara, Ilha do Governador

– Paróquia São José do Operário: Rua Gregório de Castro de Moraes, 1.058 – Jardim Guanabara

– Universidade Estácio de Sá, nas seguintes unidades: Norte Shopping, Shopping Nova América, Madureira Shopping, Ilha do Governador, Sulacap, Maracanã, Presidente Vargas, Vargem Pequena, Santa Cruz, Taquara, Copacabana e Barra da Tijuca (campus Tom Jobim)

É possível também fazer as doações na Prefeitura do Rio e nas Coordenadorias de Assistência Social (CAS) espalhadas pela cidade:

– Sede da Prefeitura – Centro Administrativo São Sebastião (CASS)

Rua Afonso Cavalcanti, 455 – Cidade Nova.

– 1ª CAS – Centro

Rua Benedito Hipólito, 163, 2º andar – Cidade Nova

– 2ª CAS – Vila Isabel, Grande Tijuca e Zona Sul

Rua Pinheiro Machado, 39 – Fundos – Laranjeiras

– 3ª CAS – Engenho Novo

Rua 24 de Maio, 931 – fundos

– 4ª CAS – Bonsucesso

Rua Professor Lacé, 57 – Ramos

– 5ª CAS – Madureira

Rua Carvalho de Souza, 274, sala 8 – Madureira

– 6ª CAS – Irajá

Rua Capitão Aliatar Martins, 211 – Irajá

– 7ª CAS – Jacarepaguá

Av. Ayrton Senna, 2001, Bloco C – Barra da Tijuca

– 8ª CAS – Bangu

Rua Santa Cecília, 984, 2º andar – Bangu

– 9ª CAS – Campo Grande

Rua do Rádio, s/nº – Campo Grande

– 10ª CAS – Santa Cruz

Rua Fernanda, 155 – Santa Cruz