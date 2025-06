Alunos de Ubatuba participam de competição estadual de tiro com arco – Prefeitura Municipal de Ubatuba

Um projeto da Secretaria de Educação de Ubatuba, em parceria com a Secretaria de Esportes e Lazer, participou dos Jogos Estudantis do Estado de São Paulo (JEESP) no último fim de semana na modalidade tiro com arco.

A competição aconteceu no sábado, 21, e contou com seis alunos de escolas do município: três de escolas particulares, um da rede estadual e dois da municipal, que é a EM Presidente Tancredo Neves. Em 2025, o número de participantes dobrou em relação ao ano anterior, que contou com apenas dois atletas.

Os estudantes foram acompanhados pelo professor, técnico e atleta Juan Urrejola. Entre os destaques da delegação de Ubatuba está a aluna Maira Kobayashi, da EM Tancredo, que competiu em igualdade com atletas mais experientes, demonstrando evolução desde o início dos treinamentos no começo do ano.

Projeto

As aulas de tiro com arco na rede municipal de ensino começaram como um projeto de reforço escolar de matemática, implantado antes da pandemia, nas unidades EM Marina Salete, EM Altimira Silva Abirached e EM Honor Figueira. Em 2021, a Secretaria de Esportes cedeu o espaço no galpão da Piscina Municipal, antigo local de Malha e Bocha, para a realização de aulas no contraturno – o que as possibilita a prática, independente do clima (chuva), e ainda conta com banheiros acessíveis e segurança. Além de desenvolver os estudantes na prática esportiva, o principal objetivo do programa municipal de tiro com arco é o aprendizado, tendo o esporte como ferramenta de apoio ao ensino da matemática, por meio de práticas que envolvem medidas, ângulos, concentração e contagem de pontos.

A proposta do projeto vai além da competição. “O trabalho vai desde a montagem do equipamento, que exige concentração e organização. Paralelo a isso, tem a contagem de pontos, a questão de ângulos, a metragem, além da relação entre libra e quilo. Daí pra frente, trabalhamos a imaginação deles em cima do esporte”, explicou Urrejola.

Para o próximo ano, está prevista a ampliação da participação no torneio, com a inclusão de estudantes indígenas na delegação municipal.