39º Mutirão de Empregos Sorocaba edição especial “Qualificação Profissional” reúne mais de 2 mil vagas de trabalho

Fotos: Michelle Alves

A Prefeitura de Sorocaba realizou, nesta terça-feira (24), o 39º Mutirão de Empregos Sorocaba edição especial “Qualificação Profissional”, que reuniu cerca de 2 mil vagas para o mercado de trabalho proporcionadas pela 52 empresas e agencias de empregos, além do Sine Municipal de Sorocaba. O evento aconteceu no Parque Tecnológico de Sorocaba (PTS), localizado no Jardim Santa Cecília, Zona Norte da cidade.

O Mutirão de Empregos Sorocaba é realizado mensalmente pelas secretarias de Desenvolvimento Econômico (Sede) e de Relações do Trabalho e Qualificação Profissional (Sert), com o apoio da Secretaria de Governo (Segov), do Parque Tecnológico de Sorocaba e da Secretaria de Comunicação (Secom). No local, também foram oferecidas mais de 300 vagas para cursos de qualificação profissional.

O prefeito Rodrigo Manga esteve presente no evento mensal e falou do destaque na economia de Sorocaba em nível nacional. “Graças aos programas de políticas públicas municipais, a cidade se destaca economicamente em nível nacional e internacional. Prova disso é que, neste mutirão, recebemos uma comitiva da China para tratativas de mais uma indústria no município, que disponibilizará cerca de 2 mil vagas de empregos. Isso mostra a confiança que os empresários tem na cidade para instalar aqui suas unidades fabris.”

Ao todo, foram atendidas mais de 900 pessoas, com número próximo de encaminhamentos para vagas de emprego, sendo que muitos inscritos tiveram mais de uma oportunidade de trabalho oferecida e muitos ainda foram contratados no próprio local.

“Hoje, também pudemos recepcionar outra comitiva, desta vez, da cidade de Primavera do Leste (MT), para conhecer como é realizado esse importante evento. Isso mostra a abrangência do ‘Mutirão de Empregos’ por todo o Brasil como exemplo de facilitadores para a empregabilidade”, disse o secretário da Sede, Bruno Santana.

Representando a comitiva de Primavera do Leste (MT), esteve presente a vice-prefeita da cidade, Iva Viana; junto aos secretários municipais Fábio Parente (Desenvolvimento Econômico) e Marcio Lelis (Esportes); além dos vereadores Lucas Telles, Herbert Viana, Rogério Araújo, Uberdan Moesch e Marcondes Martignago. “Sou muito grata pelo convite em participar do ‘Mutirão de Empregos Sorocaba’ e, com certeza, levarei a ideia para Primavera do Leste”, disse a vice-prefeita, Iva Viana.

Ana Júlia Cavalieri tem 20 anos e há seis meses está fora do mercado de trabalho. No “Mutirão de Empregos Sorocaba”, ela foi encaminhada, pelo Sine Municipal, para uma vaga de auxiliar de Compras. “O atendimento foi bem rápido e já amanhã já farei entrevista admissional”, comemora.

“O atendimento foi ótimo e rápido e hoje fui encaminhada, por meio do Sine Municipal de Sorocaba, para uma vaga de vendedora, mas também vou distribuir alguns currículos pelas agências de emprego aqui presentes”, relata a Stefany Ribeiro, de 29 anos.

Nesta 39ª edição do Mutirão de Empregos Sorocaba, também estiveram presentes os secretários Péricles Régis (Sert), Lucas Pedrozo (Secom), Rosângela Perecini (Secretaria da Mulher – Semul); mais o ouvidor-geral do Município, Evandro Bueno; o presidente o PTS, Nelson Cancellara; e o diretor do PTS, Eduardo Marques.

A iniciativa municipal já tem a programação do Mutirão de Empregos Sorocaba até o fim deste ano. As datas são: 29 de julho, 26 de agosto, 30 de setembro, 21 de outubro e 25 de novembro, com início às 9h, no Parque Tecnológico de Sorocaba.