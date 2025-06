Visita técnica aprofunda uso da armadilha MI-aedes em Ubatuba – Prefeitura Municipal de Ubatuba

Na última quarta-feira, 18, uma comitiva da Secretaria de Saúde de Ubatuba realizou uma visita técnica ao laboratório da Ecovec, em Belo Horizonte (MG). A empresa foi contratada pelo município para o fornecimento e monitoramento da armadilha inteligente MI-Aedes, que está sendo implementada em Ubatuba como ferramenta estratégica no combate às arboviroses, como a dengue.

Durante a visita, o grupo pode acompanhar todas as etapas do processo técnico-laboratorial, desde o recebimento das amostras coletadas nos municípios até a análise dos dados, que resultam em mapas e gráficos detalhados com as áreas de maior incidência do mosquito. Essas informações orientam diretamente as ações da equipe de campo, permitindo maior eficiência nas estratégias de prevenção e controle.

A armadilha MI-Aedes funciona de maneira simples e eficaz: ela atrai fêmeas do mosquito Aedes aegypti, que são responsáveis pela transmissão de doenças, através de um atrativo específico. As fêmeas são então capturadas em uma superfície adesiva presente na armadilha. Uma vez por semana, o material é coletado e enviado ao laboratório da Ecovec, onde as análises identificam a presença e densidade do vetor. Com isso, a Secretaria de Saúde passa a ter uma visão precisa das áreas mais críticas e pode intervir com mais assertividade.

“O MI-Aedes é uma ferramenta que permite ao município agir de forma estratégica. O acompanhamento semanal garante uma vigilância ativa, capaz de antecipar surtos e proteger a população”, afirmou a engenheira ambiental Bruna Souza.

“Nosso objetivo em investir na modernização das práticas de vigilância em Saúde, aliando tecnologia, ciência e ação integrada é sempre pensando no bem-estar da população”, finalizou o coordenador da seção de controle de Endemias, Jorge Dantas.